Cepyme Aragón convoca elecciones el 12 de mayo pero mantiene sus estatutos

Estaba previsto que Cepyme Aragón aprobara este martes un cambio de estatutos en una asamblea organizada a tal efecto para después convocar elecciones. Estas tendrán lugar el 12 de mayo, sí, pero al cambio de estatutos no se dio el visto bueno por el ‘no’ de Cepyme Zaragoza, según aseguraba su presidenta María Jesús Lorente. «Llevábamos un año trabajando el tema y teníamos adelantado el borrador técnico que pasó a los presidentes territoriales pero hoy, por esas sorpresas que suceden a veces, Cepyme Zaragoza ha votado que quería continuar de momento y temporalmente con los estatutos actuales y ha votado no a los nuevos» y lo ha hecho por unanimidad, reconoció. ¿El motivo? Que ha sido imposible «llegar a un acuerdo en el tema de la representatividad» de las tres asociaciones provinciales. Actualmente es del 60% para Zaragoza y del 20% tanto para Huesca y Teruel, pero desde la primera «entendíamos que era complicado ceder esa representatividad porque entendemos que los intereses de Zaragoza no se estaban respetando bajando esa representatividad», ha explicado Lorente.

En cualquier caso, se ha puesto en marcha el proceso electoral, al que Lorente se postula como presidenta. Una vez celebrado con «la serenidad, templanza y prudencia que exige un tema como este habrá que sentarse a negociar los nuevos estatutos». En principio, los dos aspectos estaban vinculados porque en las reglas de juego llevaban ya varios meses trabajando pero «hemos preferido primar al proceso electoral» y evitar esa «interinidad que teníamos en Cepyme Aragón» para una vez celebrada las elecciones «juntarnos y modificar esos puntos que generan conflictividad». H