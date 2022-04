El repunte esperado de los contagios de covid ya se deja notar en Aragón

El nuevo sistema de vigilancia del covid ya denota en Aragón un repunte de la curva de contagios, tal y como se preveía hace unas semanas teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en los países del entorno. En concreto, la incidencia en la comunidad registra una situación al alza desde el pasado 3 de abril, cuando era de 83,4 casos por 100.000 habitantes a siete días y en estos momentos, según los datos actualizados ayer, está en 115 casos por 100.000 habitantes.

En números concretos, entre el viernes y este martes se detectaron en la comunidad 824 casos. El aumento de los infectados era algo con lo que ya se contaba en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en el momento en el que se relajaron las medidas y el sistema de notificación de casos se centró en los más vulnerables.

En los últimos cuatro días se ha detectado un ligero aumento de los ingresados por covid en Aragón. Son ahora 129 personas cuando el pasado viernes eran 115. A pesar de ello, el incremento se ha dado únicamente en planta.

La situación no preocupa porque la repercusión hospitalaria no es tal, aunque es cierto que en los últimos cuatro días se ha detectado un ligero aumento de los ingresados por covid en Aragón. Son ahora 129 personas cuando el pasado viernes eran 115. A pesar de ello, el incremento se ha dado únicamente en planta, ya que en las ucis se ha detectado una reducción al pasar de 14 ingresados a diez pacientes. Estos solo están en los hospitales públicos de la comunidad, ya que en los privados no hay ingresados en intensivos en estos momentos.

La cuestión es ahora hasta cuándo seguirá subiendo la incidencia teniendo en cuenta que todavía no han pasado los días festivos de Semana Santa como tal y cuando apenas faltan ocho días para retirar las mascarillas en el exterior. Hay quien tiene dudas y cierto recelo a que esto se haga ya el 19 de abril, más cuando se está confirmando una tendencia al alza de los casos.

Las vacaciones, la movilidad y las agrupaciones sociales se están sucediendo estos días y la percepción en la calle es que el uso del tapabocas, que es obligatorio cuando no se puede guardar la distancia y hay aglomeración, es cada vez menor. Basta con observar estos días la asistencia de público a las procesiones en Zaragoza y ver cómo, en muchos casos, la mascarilla no se lleva o está mal colocada a pesar de ser una situación de agrupación social.

Movilidad a zonas turísticas

Por zonas afectadas, la capital aragonesa no es la que más contagios ha aglutinado en las últimas semanas porque su incidencia, de hecho, es de las más bajas de Aragón con 94,6 casos por 100.000 habitantes. Contrasta su situación favorable con localidades como Tarazona (228 casos por 100.000 habitantes), Jaca (202 casos), Teruel (188 casos) o Huesca(170 casos).

De todas ellas, es Jaca, un punto turístico por excelencia, donde se ha producido una crecida de la curva más repentina en los últimos cuatro días. En concreto, el municipio tenía el 7 de abril 82,4 casos por 100.000 habitantes. Es decir, su incidencia ha crecido en 119 puntos.

En el caso de Tarazona, es el municipio de más de 10.000 habitantes de Aragón que presenta una subida de su curva más prolongada en el tiempo, ya que su tasa a siete días no ha dejado de crecer desde el 29 de marzo. Aquel día era de 28,6 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que en unos 15 días ha subido en 199 puntos.