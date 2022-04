Azcón y Lambán miden sus intereses por La Romareda

El futuro de La Romareda se ha convertido en un cuerpo a cuerpo entre Javier Lambán y Jorge Azcón, que se lanzan mensajes a través de los medios de comunicación esperando el efecto del titular. Dos rivales políticos que se necesitan para sacar adelante sus proyectos: un estadio de fútbol de Primera esencial para albergar los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.

Cada uno juega en un campo distinto con un árbitro que tiene mucho que decir, porque el papel que jugará el Real Zaragoza será decisivo. Lo que se haga o diga hasta entonces se reducirá a estrategia política cuando los nuevos socios hablen. Y todo apunta a que se implicarán en la construcción del campo, la clave está en cómo lo harán.

Por ahora guardan silencio. Al menos eso dijo el presidente del PP, Jorge Azcón, que aseguró que no ha mantenido contacto alguno con la nueva dirección. Nada. Cero. Ni una llamada de cortesía. «Entiendo que ahora su prioridad pasa por centrarse en los asuntos deportivos y económicos», afirmó este miércoles el también alcalde de Zaragoza en el salón de comisiones de Las Cortes, donde decidió reunirse con el diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte.

Un lugar elegido para el encuentro que llamó la atención porque ninguno de los dos es diputado en Las Cortes. Motivo por el que no pudieron celebrar la posterior rueda de prensa en la sala habilitada para ello y por el que las declaraciones tuvieron que estar precedidas por la diputada Mar Vaquero, también portavoz del PP.

Azcón admitió que no ha informado al presidente del Gobierno de Aragón sobre las doce ubicaciones en las que se podría construir la nueva Romareda, pese a que el pasado lunes los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza recibieron el informe técnico. Casualmente, tres días después de la venta del Zaragoza. Según explicó el conservador, que apeló al consenso una vez más, «el presidente quiere que las relaciones sean con su partido y no entre los Gobiernos».

Pero no parece que el socialista opine lo mismo porque mientras el conservador defendía que lo importante es conocer dónde se construirá el campo, el presidente del Gobierno aragonés decía todo lo contrario. A los pies del altar de la iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza, junto a los rectores de la Junta de Cofradías, Lambán aseguró que su Gobierno no va a entrar «en el juego de las ubicaciones». Aunque eso sí, no desaprovechó la ocasión para criticar que «nadie» les ha informado sobre las posibilidades reales.

Un proyecto real

Para Lambán lo lógico sería que el Gobierno de PP y Cs de Zaragoza presentase un proyecto completo, «una idea acabada de lo que debe ser el nuevo campo, y que incluye fundamentalmente la decisión de cómo se va a financiar y quién lo va a financiar. Y todo ello con luz y taquígrafos, con mucha transparencia y claridad».

Según el jefe del Ejecutivo, es fundamental que se produzcan las decisiones anteriores «para apoyar una decisión de esa naturaleza y, desde luego, es absolutamente fundamental que no se mezclen fútbol, política y negocios» porque esa mezcla es «letal», declaró Lambán, que este jueves estará en la rompida de la hora de Híjar, mientras que Azcón participará en la de Calanda. Otra casualidad.

Fútbol y política son «agua y aceite» y de esa unión «salen siempre desastres en el sentido más literal de la palabra», dijo Lambán mientras Azcón presumía de tener «una opinión bastante clara» sobre dónde debe construirse el campo que, aclaró, no impondrá. Ni la ha dicho ni la dirá hasta que los grupos municipales se pronuncien. Porque el líder del PP dice que no quiere «condicionar» a la oposición con su apuesta y esperará al 26 de abril para desvelarla. Ese día, PSOE, ZeC, Podemos y Vox deberán mojarse y decir dónde debería ir el coliseo.

Según el jefe del Ejecutivo, «es más importante saber cómo se va a financiar, quién lo va a pagar y qué tipo de campo se quiere hacer, si es un estadio para uso del Real Zaragoza o para toda la ciudad», incidió Lambán, que opinará sobre el proyecto cuando esté «completo» y se conozca de dónde va a salir el dinero con el que se hará el nuevo coliseo y «la dimensión exacta de sus usos sociales» para después tomar una decisión.

El presidente del Gobierno también aprovechó para lanzarle un aviso a los hermanos de origen cubano Jorge y José Mas, el conjunto de empresarios que ha comprado al Real Zaragoza, entre los que también está Josep Oughourlian, máximo accionista del Grupo Prisa. «Lo que nos importa es que estos nuevos inversores traigan un nuevo modelo deportivo que sea competitivo y exitoso, y que conduzca al Zaragoza donde tiene que estar», señaló el líder el Ejecutivo, que sabe que necesita un estadio de fútbol de primera para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

«El Real Zaragoza, uno de los clubs de más brillante historia del fútbol español, lleva 16 años que lo mejor que se puede decir de ellos es que son para olvidar. Son 16 años de infortunios continuados. Ahora se abre una etapa con el nuevo inversor que ha adquirido la mayoría de las acciones», reiteró Lambán, que insistió en que «lo primero que habría que pedirle a ese inversor, y que es lo que espera la inmensa mayoría de los zaragocistas, es que presente un proyecto deportivo solvente y competitivo para que el equipo vuelva a Primera División y lo haga en lugares destacados».