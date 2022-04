El futuro del gerente de Motorland se conocerá después de Semana Santa

Las palabras del vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, en su visita a la comarca del Matarraña han vuelto a poner en primer plano los recelos y desconfianzas que hay entre instituciones respecto al presente y el futuro de Motorland, donde la figura de su gerente, Santiago Abad, está por decidir.

Se verá en el Consejo de Administración que Aliaga tiene previsto convocar después de Semana Santa. Allí se podrá saber la opinión de los diferentes componentes de este órgano, e incluso se espera que Abad dé sus explicaciones en algún momento. Por ahora, no hay una decisión tomada. Todo se decidirá en esta reunión que aún no tiene fecha pero que podría suponer un giro drástico en la gestión de este circuito que recientemente consiguió luz verde en el Consejo de Gobierno para organizar las carreras de MotoGP en tres de los próximos 5 años.

Como ya ha expresado Javier Lambán, el presidente de Aragón, 'sotto voce' en más de una ocasión, es hora de que, tanto la Diputación Provincial de Teruel (DPT) como el Ayuntamiento de Alcañiz se impliquen económicamente en la organización de este evento de motociclismo. Aliaga no entiende que la DPT y el consistorio renunciasen tanto a la ampliación de capital del pasado año como a la preparada para este 2022: «Si hacemos una ampliación de capital y el Ayuntamiento de Alcañiz no acude a la ampliación y la DPT tampoco, los que hacen carteles y hablan de que no se renueve el Gran Premio, ¿por qué no plantean que se vaya a la ampliación en esos mismos foros?», dijo el consejero de Industria, que explica que ambas instituciones han dicho que no cuentan con el dinero suficiente para incorporarse a la citada ampliación.

Tanto el consistorio bajoaragonés como la DPT han ido reduciendo su participación en Motorland debido a la imposibilidad de hacer frente a las ampliaciones por medio de fondos FITE. «Todo el mundo quiere el GP, pero sin poner nada. Nos derivan toda la carga al Gobierno de Aragón siempre», dijo Aliaga, muy quejoso con el comportamiento de la oposición en los últimas semanas. «No he visto a nadie hacer ruedas de prensa para invitar al público a que vaya a las Superbikes. ¿Por qué no invitan a la gente a ir al circuito?», señaló el vicepresidente.

Malestar por las obras

Aliaga reconoció ayer que existe «malestar con algunas situaciones que han tenido lugar en Motorland últimamente, en referencia al nuevo despacho del gerente del trazado, que costará en torno a 45.000 euros. «Yo no estaba al tanto de lo que ocurría ni esas actuaciones que me dicen que ha llevado a cabo el director gerente. No han tenido la autorización correspondiente del Consejo de Administración. Por eso vamos a convocarlo después de Semana Santa».

Allí se evaluarán estas cuestiones y quedará clara la posición ante el trabajo de Abad, sobre el que algunas fuentes del Consejo reconocen que genera tensión "por su falta de temple". Otras lo corroboran, pero explican que las obras de su despacho son menores y, se entiende, que las podrá explicar perfectamente. Otra cosa es que, en cualquier caso, se decida prescindir de él.