Dos días después de la investidura del conservador Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León gracias al acuerdo sin precedentes con Vox, el diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha asegurado que no apoyará a un gobierno integrado por la ultraderecha.

Así de claro se ha mostrado tras el encuentro mantenido con el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, en el que ambos han coincidido en la importancia de alcanzar acuerdos para salvar los desequilibrios territoriales existentes y conseguir una financiación más justa para las zonas despobladas.

Guitarte también ha destacado la importancia de salvaguardar el respeto a la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón. «El que quiera sumarse, no hay problemas en llegar a acuerdos» y precisó que «Vox no está en ese marco, pero no es responsabilidad nuestra».

Ha añadido que querer estar fuera de Europa supondría perder la PAC, como plantea la formación que lidera Santiago Abascal.

Ni Guitarte ni Azcón han querido hablar sobre la posibilidad de tener que llegar a acuerdos en las próximas elecciones. Para Teruel Existe es demasiado pronto, aunque ha reiterado que su formación está abierta a alcanzar pactos siempre que se busque el interés de los territorios despoblados, de todos, ha apuntado.

Al presidente del PP ha vuelto a repetir que lo que persiguen es ganar las elecciones y gobernar en solitario, pero dejó claro que su partido «está dispuesto a llegar a acuerdos con quienes se preocupen por el interés general de la comunidad autónoma, de Teruel, de Huesca y de Zaragoza». «Con cualquiera que esté dispuesto a solucionar los problemas reales se buscarán las cosas que nos acerquen».