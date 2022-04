"Es todo más caro y hay que planear el viaje con tiempo"

En la estación de Delicias de Zaragoza se registra un permanente movimiento de viajeros con maletas este Miércoles Santo, en vísperas del gran éxodo que se produce en Semana Santa todos los años y que se vio condicionado por los dos años de confinamientos del coronavirus.

El trasiego revela que, una vez levantadas las restricciones a la movilidad, la terminal recupera su pulso normal en uno de los periodos de vacaciones más importantes del año.

Sin embargo 2022 es un año especial, pues pese a la libertad plena de movimientos los precios se han encarecido tanto, incluidos los del transporte y el alojamiento, que muchas familias tienen problemas para ir de vacaciones por un precio asequible para sus bolsillos.

Un apartamento en Cambrils

«Se nota bastante la subida general de los precios», dice Constanza, que es de Zaragoza y está a punto de coger el AVE para ir a Madrid y, desde allí, a Lisboa, su destino de vacaciones.

«Hay que ir buscando alternativas y coger los viajes con tiempo porque es todo más caro, desde los alimentos hasta los billetes de los medios de transporte», explica.

Para ir a la capital de Portugal por un precio ajustado a su presupuesto, empezó a buscar ofertas hace ya un mes y medio, pues sabe que en Semana Santa, independientemente de la situación económica, todo tiende a encarecerse, aunque sea de forma temporal.

Para Pablo, en cambio, el aumento de precios de los alojamientos no es un problema. «Tenemos un apartamento en Cambrils desde hace al menos 30 años y vamos allí a pasar las vacaciones, de forma que no tenemos que ir de hoteles», comenta. En cuanto al viaje hasta la playa, cree que tampoco le va a afectar la subida de tarifas, dado que, al estar jubilado, tiene la denominada tarjeta dorada.

Hoteles asequibles en Zaragoza

«Las vacaciones no salen más caras que otros años», según Abigaíl , que es de la isla de La Palma, en Canarias y se va a Pamplona junto a sus padres y, Fernando, su marido. Han estado un tiempo en Zaragoza, pero ellos consideran que en la capital aragonesa no están caros los precios del alojamiento.

«Para ser centro de ciudad no me ha parecido caro», afirma Fernando. «Estuvimos en un hotel del casco antiguo y con desayuno incluido salió por 65 euros la noche, lo cual está bastante bien», indica.

De hecho, la subida de precios no es generalizada. Algunos negocios han preferido no repercutir el aumento de la luz en sus tarifas, con el fin de atraer clientela y no perder la que ya tienen. Para los hoteleros, se trata de buscar un equilibrio que les permita recuperar o mantener los ingresos que obtenían con anterioridad a la crisis que vive Europa por la guerra de Ucrania.

Autobuses más caros

«Este año sale más caro todo», asegura Pilar, que se va de vacaciones con dos hijos, una hija y su madre, primero a Huesca y luego a Peñíscola. Y como ejemplo pone el precio del autobús de Huesca, que hasta hace poco «no llegaba a los ocho euros» y ahora se acerca a los nueve.

«No creo que las vacaciones me salgan más caras, pues voy a casa de mi hermana y el alojamiento me saldrá barato», bromea por su parte Ana, que se va Bilbao y luego a Toulouse.

En cuanto al precio de los autobuses, sostiene que está «igual que siempre», por lo que este factor no ha influido a la hora de decidirse a hacer el viaje.

Pero no todo es marcharse de vacaciones de Zaragoza. La ciudad también es receptora de turismo, cada año más, gracias a su excelente ubicación, a las campañas de promoción y al hecho de que, con el fin del coronavirus, continuamente se organizan congresos y campeonatos deportivos.

Precios razonables en España

Este es el caso de una familia de Puerto Rico que está en la estación y que se dispone a coger el tren. «Para nosotros, los precios en España están a un nivel razonable, pese a la inflación, que afecta a todos los países», señala Juan Carlos, que es la segunda vez que viene aquí con su mujer y sus dos hijas pequeñas.

Fernando Gasca, que ha ido a despedir a un familiar, explica que le han fallado sus planes para irse de vacaciones en avión a una ciudad europea. «Yo quería volar a París, pero cuando miré los precios me salía por 200 euros y me pareció caro», explica. «Creo que me lié algo porque los vuelos cambian de precio de un día para otro», añade.

Además, Gasca dice que ha tenido malas experiencias y ya no se fía de los vuelos baratos. «En cuanto veo que valen 85 euros o una cosa así, me imagino que seguro que hacen muchas escalas y que me pego horas y horas sentado en el avión y se me pasan las ganas», relata. Por eso asegura que prefiere esperar a mayo, a la temporada baja, «para poder viajar sin apreturas y sin pagar más de la cuenta».