Alberto Gil: "Haber reducido la deuda nos permite tener cierta flexibilidad"

El frío les ha impedido ahorrar en calefacción en las últimas semanas, tal y como preveían. ¿Cuándo esperan resultados?

Ya dijimos que si las circunstancias no eran favorables, la calefacción no se apagaría. Una cosa son las medidas a corto plazo, que pasan por acciones inmediatas y que también implican acciones cotidianas, y otras las de medio y largo plazo, donde estamos centrados. Esas las vamos a observar y a revisar para ver qué consecuencias tienen. Hablamos de instalar placas fotovoltaicas o sectorizar el consumo energético para fraccionar el consumo de un edificio. Son acciones que desde hace tiempo teníamos encima de la mesa y requieren de un proceso de inversión para los próximos años, pero eso no quita para que ahora mismo sean acciones más inmediatas como fruto de esta planificación. El no haber logrado un ahorro en calefacción no nos cambia el plan, porque el contexto sigue siendo complicado.