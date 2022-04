La llama de los Juegos políticos es cada vez más tenue

«Venimos a Madrid a cerrar definitivamente el acuerdo». La frase de Laura Vilagrà, la consejera de Presidencia que tantos obstáculos ha puesto en el sinuoso camino hacia los Juegos Olímpicos, provocó a partes iguales estupor e indignación en Aragón, donde se entendió que su discurso servía, sobre todo, para dar otro giro de tuerca al momento olímpico que los catalanes han manejado con pérfida inteligencia. Hace ya 15 días de esa farsa de reunión en la que tres partes (Cataluña, Gobierno central y COE) se sentaron a «validar» un acuerdo que Aragón siempre negó.

No ha mejorado desde entonces el asunto de la candidatura, que pinta mal. Debía ir lanzada hace semanas, pero el tiempo no hace sino enredar estos juegos políticos de invierno. Si sale adelante será un milagro, mucho más después de que Aragón se haya sentido ninguneado en la distribución de las pruebas –algo que el propio Javier Lambán había confesado en 'petit comité' que esperaba–, sobre todo traicionado por Alejandro Blanco, que se disfrazó de maestro de la diplomacia antes de asestar una puñalada por la espalda filtrando un trato antes de tener la rúbrica. Y así sigue. Hasta el momento el COE no ha mostrado ningún documento o grabación dando fe de ese pacto que solo satisfizo a Cataluña.

En estos meses, los políticos catalanes se han disfrazado de malos o de víctimas, según y cómo, sin abandonar, claro está, la superioridad moral que creen les corresponde. Ahora quieren terminar por ser los indulgentes vecinos que han dejado caer en la bolsa de Aragón las competiciones de patinaje. Benevolentes ellos, se venden, sin darse cuenta de que en su propio esclarecimiento del asunto desvelaron que habían dejado para Aragón las pruebas que no quisieron ni cuando trabajaban en solitario.

El 'Govern' hizo público en su web oficial todos los informes y cifras sobre el trabajo hecho entre 2018 y 2021 para presentar candidatura en solitario. Ahí confirmaban la necesidad que tenían de buscar sedes fuera de su comunidad para pruebas que, por sus características técnicas o requisitos del COI, no podrían organizarse en Cataluña salvo que se afrontara un desembolso millonario. Pues bien, todas ellas fueron las que le tocaron a Aragón en el supuesto reparto equitativo.

«¿Cómo puedes presentar un acuerdo sin que asista una de las partes? Y aún peor, ¿cómo tres cargos de altura son capaces de validar eso?». Las palabras salen de la DGA, donde directamente casi todo lo sucedido en las últimas semanas suena a tomadura de pelo.

La burla no es reciente. Viene desde el primer día, explican. Va un ejemplo. Alejandro Blanco pidió que los asesores de la comisión técnica no tuvieran vinculación política, aspecto que Cataluña se saltó a la torera. Mientras Aragón sentaba a perfiles más técnicos a la mesa, el Govern eligió a Aleix Villatoro, director del Consejo Catalán del Deporte; Ricard Font, secretario general de la Vicepresidencia y de Territorio; y Manel Vila i Motlló, asesor en proyectos transversales. Casi nada.

Así que por ahí goleó la Generalitat, en una estrategia planificada. «Se han aprovechado de nuestra buena fe», dicen en la DGA, donde el cabreo es tan morrocotudo que tampoco extraña que Aragón prefiera mantener su dignidad a organizar unos Juegos.

Hay pesimismo hace días del presidente, que no se fía de Cataluña y sus gobernantes, de los que nunca descarta una zancadilla más. Si la estrategia primera era irritar a Aragón para quedarse con los Juegos, por mal camino van. Cabreados, en la DGA ya han deslizado que si el objetivo último del 'Govern' fuese hacer quedar a los aragoneses como los malos y presentar en solitario la candidatura, no le pondrían las cosas fáciles. Tampoco se le puede dar la vuelta a una candidatura así como así.

Ha entrado la situación en un callejón sin salida. Nadie quiere ceder. Pero la salida está precisamente en que alguien lo haga. Y ahora ya no se puede contar con Alejandro Blanco, que pareció el embajador perfecto de la candidatura y hoy es visto como un infiel que trabajó siempre con la mano puesta sobre la espalda de Aragonès.

¿Qué puede hacer Blanco? Deberá replantearse su táctica. Difícil sería justificar la presentación de una candidatura de la Cataluña independentista, que castigaría al Gobierno de Sánchez, tan callado como está en este otro asunto de los 'indepes'. Por no hablar de lo que ha presumido estos meses de tener un relato --hoy en día, quien no tiene una narrativa tiene un relato, ya se sabe-- inigualable. Se trataba de recuperar a Cataluña, de volver a identificarla de algún modo con España. Buscaba la unión imposible con aquellos que gustan de la separación. Hoy, más que una narración parece un cuento.

Tampoco está para tirar cohetes el Gobierno de Aragón, pardillo en la conformación del comité técnico, ingenuo después en su desarrollo. La última contrapropuesta de la DGA le ha situado en contra al amigo catalán del Arán, que incluso llegó a ofrecer en su momento la opción de compartir algunas pruebas designadas a Baqueira.

Hoy es un enemigo que, en boca de la síndica aranesa, María Vergés, habla de un antes y un después en las relaciones con esta comunidad. Y así va todo, embrollo tras embrollo, ni una pizca de deporte. Lo dicho, que salga adelante sería un milagro. Aquí se pasa olímpicamente de los Juegos, todo es política en esta candidatura que no tiene ni nombre.