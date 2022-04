Un estudio del hospital Miguel Servet de Zaragoza confirma la eficacia de la vacuna contra el covid

En España solo dos hospitales forman parte de este proyecto: el propio Servet y el San Juan de Dios de Barcelona. «El efecto de las sucesivas vacunas aumentan la inmunidad y hay constancia de que la dosis de refuerzo ha supuesto mayor protección. En general hemos confirmado la eficacia de la vacuna y también la de los equipos de protección para frenar la transmisión», explican a este diario Miriam Latorre y Ana Milagro, las dos investigadoras que lideran este proyecto. Latorre, además, forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (ISS) y Milagro es la responsable de Biología Molecular del Servet.

El objetivo del estudio, que sigue en marcha, es seguir la evolución de los efectos de la vacuna contra el covid en una cohorte de trabajadores. Los participantes son de todas las categorías profesionales (desde celadores hasta enfermeros o administrativos) y la forma de proceder con ellos consiste en realizarles una PCR a la semana y una serología al mes "para ver la variación de los anticuerpos", señalan.

De inicio, la duración del estudio iba a ser de «un periodo corto», pero la respuesta de los profesionales del Servet fue muy elevada y se amplío la investigación. «La acogida fue tan buena que nos pidieron continuar. Los resultados los vamos compartiendo a nivel interno con el centro europeo y es algo bonito aportar información importante de cara a contribuir a la política europea», indicó Milagro.

No es la primera vez que el Servet participa en un estudio de similares características, de ahí que el ECDC les volviera a contactar para colabora con otros países. «El protocolo de actuación en todos los hospitales que forman parte del proyecto es el mismo, pero los procedimientos en cada hospital pueden ser diferentes porque tienen otras variantes o porque las fechas de vacunación no coinciden», apunta Latorre.

La única condición de los participantes es que fueran trabajadores del Servet, ni siquiera se les pedía que estuvieran vacunados con la pauta completa. «En nuestro caso, todos estaban inmunizados», matizan las investigadores.

A lo largo de este casi año de estudio, ha habido voluntarios que se han contagiado, lo que ha permitido a los investigadores comprobar la evolución del virus en estas personas ya vacunadas.

Más allá de los efectos de la dosis, la investigación también se centra en estudiar las consecuencias de las medidas de protección, tanto en el hospital como fuera. Para ellos, los trabajadores realizan un cuestionario y sobre el mismo «se van analizando los cambios» de forma semanal. «Detallan su estado de vacunación, sus datos clínicos y cuál es su uso de mascarillas y epis. Eso también nos permite saber si un área del hospital está más expuesta o es más proclive a tener contagios en función de la información», precisó Latorre.

Aunque la investigación sigue en marcha, los resultados ya obtenidos y las primeras confirmaciones se presentarán en congresos autonómicos, nacionales e internacionales.

Pocas dosis de refuerzo en Aragón

Los datos de inmunización en Aragón reflejan que las dosis de refuerzo no han logrado el tirón esperado. Dada la situación de la pandemia, no es muy esperado que haya ya un aluvión de solicitudes de vacunas de refuerzo. De 70 años en adelante se supera el 90% y en algunos casos se roza el 100%. Sin embargo, de 54 años hacia abajo las coberturas son más bien bajas. En concreto, de 50 a 54 años no se llega al 64%, mientras que la cifra cae al 40% entre los aragoneses de 45 a 49 años. Entre 40 y 44 años es del 39% y entre 35 y 39 años no se llega al 35% de cobertura de terceras dosis. Conforme se llega a edades más jóvenes, la tasa es más baja. Entre 25 y 34 años hay una media de un 30% de cobertura y entre los 20 a 24 años no se llega ni al 28%. En datos globales, en Aragón se han administrado 2,8 millones de vacunas contra el covid, de las que casi 610.000 se corresponden a dosis de refuerzo. El porcentaje con pauta completa es de un 89,54% en Aragón.