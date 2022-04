El Boletín Oficial de Aragón (BOA), de este lunes 18 de abril, publica una nueva convocatoria de subvenciones por valor de tres millones de euros para paliar los daños en producciones y explotaciones agrarias particulares derivados de la última crecida extraordinaria del río Ebro. Esta ayuda se enmarca dentro del paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno de Aragón para hacer frente a la última avenida y prevenir el riesgo de inundación de futuras riadas y que está dotado con 13 millones, de los cuales 8,5 millones de euros son con cargo a fondos propios y los 4,5 restantes serán procedentes de la subvención directa que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) tramitará en favor de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La convocatoria se dirige a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales afectadas que dispongan de póliza de seguro en vigor y amparada por el Plan de Seguros Agrarios, con determinadas excepciones vinculadas siempre a la existencia de seguro agrario el año precedente.

Con estos tres millones de euros se subvencionarán los daños en producciones para las que en las fechas del siniestro no hubiera iniciado el periodo de suscripción del seguro o este no hubiera finalizado sin haberse formalizado la póliza por el agricultor, con la condición de que el agricultor hubiera contratado el seguro para dicha producción y cultivo en la campaña anterior. También aquellos daños que, aun teniendo póliza en vigor por parte del sistema de seguros agrarios, no estuvieran garantizados por dicho sistema. En este caso, las cuantías a subvencionar a los afectados se establecen a través de módulos en función de la evaluación del daño, alcanzando la subvención el 80 % de dicho daño.

También se subvencionarán los daños en las propias infraestructuras de las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, como la sistematización de tierras para corregir los arrastres de la avenida, edificaciones o instalaciones de regadío dentro de las explotaciones. En este caso, la subvención alcanzará el 80% en explotaciones calificadas como prioritarias y el 40 % para las que no lo son.

En el caso de restauración de superficies que resulten reiteradamente dañadas en los diferentes episodios de avenidas, con arrastres de materiales, los afectados si así lo consideran oportuno, podrán realizar plantaciones para producción maderera o aprovechamientos forestales de forma que den a dichas superficies de mayor afección una mejor resiliencia a este tipo de eventos. En este caso, la subvención será también del 80% de los costes previstos. Por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se publicarán la delimitación de las áreas de mayor afección que podrán acogerse a esta medida.

Finalmente, se subvencionará de forma completa los gastos extraordinarios derivados del traslado y manutención del ganado como consecuencia de la inundación.

El plazo de solicitud de las ayudas es de 15 días hábiles a partir hoy. Tras la recepción de las solicitudes se procederá a su resolución en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de la solicitud. Posteriormente, el plazo de justificación por parte del beneficiario de los costes que le resulten subvencionables, se establecerá en la propia resolución de aprobación de la subvención y será como máximo de otros tres meses. En todo caso, la justificación y el pago final de la subvención se realizará en la presente anualidad 2022.

Rotura de motas

Las últimas riadas, en diciembre de 2021 y enero de 2022, generaron roturas en algunas motas y desbordamientos en numerosos puntos provocando daños en cultivos, explotaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras viarias y de riego. En total, fueron 11.339 hectáreas agrícolas las afectadas. Para paliar estos daños, el Gobierno de Aragón promulgó el Decreto-Ley 1/2022, de 26 de enero que, entre otras medidas, previó la vía subvencional para apoyar a aquellos agricultores y ganaderos que hubieran podido ver afectadas sus producciones o las propias infraestructuras de sus explotaciones.

Asimismo, y de una forma ágil, el Gobierno de Aragón estableció un sistema de actas de no inicio para que aquellos agricultores y ganaderos afectados que tuvieran urgencia en iniciar las reparaciones o resiembras de cultivos, pudieran iniciar los trabajos aunque la convocatoria de la subvención fuera posterior por los propios trámites administrativos necesarios. Ahora, con la publicación de la convocatoria, se podrán formalizar las diferentes solicitudes, justificar los daños y tramitar los pagos correspondientes todo ello antes de fin de año.