Aragón, atento a la gestión propia de los fondos europeos

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha presidido este miércoles una reunión de coordinación de los fondos Next Generation EU, una cita importante con empresarios para trabajar en una estrategia común aragonesa en este ámbito. La idea es realizar un trabajo conjunto "para competir mejor", ha dicho el jefe del Ejecutivo, atento a la cesión que está realizando el Gobierno respecto a la gestión de estos fondos, que cada vez adjudica más fondos a las autonomías, seguramente por la falta de medios del Ejecutivo central para cumplir plazos.

Por eso el Gobierno de Aragón ha organizado hasta ahora 12 reuniones con las empresas, la mesa de diálogo social, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y la Universidad de Zaragoza. Se pretende actualizar el momento, seguir de la mano para mejorar las propuestas a las convocatorias y maximizar los fondos que puedan llegar a Aragón, además de fijar la postura de la comunidad para la reunión del jueves de la próxima semana en el Senado, "donde recibiremos información de la ministra y expondremos las sugerencias y quejas que nos lleguen de las empresas".

El 98% de los fondos transferidos entre el Gobierno de España y las comunidades se asignan bajo acuerdos en conferencia sectorial. Aragón ya ha recibido 523 millones de MRR (17 ejecutados en 2021 y 506 como crédito en el presupuesto actual) y ha lanzado en plazo 25 convocatorias autonómicas (con 125 millones de euros de los que gran parte son MRR). Se gestionan convocatorias y contratos de 60 líneas de inversión (en 26 componentes del Plan).

"Seguramente el Gobierno de España no dispone de todos los instrumentos para gestionar los fondos directamente. Nos gustaría saber cuanto antes a qué atenernos para ser eficaces en la gestión de todo aquello que se nos encomiende"

Así, sumando los 267 millones de React, dispone de más de 790 millones de los fondos Next Generation EU gestionados por el Gobierno de Aragón (MRR + React EU), una cifra que irá subiendo, "seguramente porque el Gobierno de España no dispone de todos los instrumentos para gestionarlos directamente", según cree el propio Lambán, que pide saber "cuanto antes a qué atenernos para ser eficaces en la gestión" de todo aquello que se le encomiende a Aragón. "La coordinación con el Gobierno debe ser al milímetro para no desaprovechar ni un solo euro".

Desde la DGA se mantiene la confianza en la gestión y se explica que en los MRR "no cabe hablar de ejecución anual, sino de hitos y objetivos plurianuales (la mayoría para comprometer a finales de 2023 y ejecutar hasta 206) acordados con Bruselas". Además, explican, hay un año más para gestionar los React EU, hasta 2023.

Otro mundo, otras necesidades

Lambán ha insistido este miércoles en la necesidad de que se replanteen los fondos europeos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia ante los muchos parámetros que se van a ver modificados y el cambio de escenario que supone la guerra de Ucrania, una posición que trasladará el próximo día 28 en la reunión de la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado convocada por la ministra de Economía, Nadia Calviño. "La invasión rusa de Ucrania trae más preocupaciones e incertidumbre y un quebranto económico ya perceptible que no tiene visos de remitir en próximas fechas", y la recomendación de que se replanteen los fondos europeos.

Para trasladar este "replanteamiento", el presidente ha querido escuchar a los empresarios aragoneses, aunque ha recalcado que si bien algunas urgencias pueden coincidir con las de antes de la guerra, "las necesidades son otras".

Por último, Lambán ha planteado que Europa "va camino de redefinirse a sí misma" y puede convertir "en realidad" la aspiración de que la Unión Europea "no sea un poder blando sino duro en la geopolítica mundial" y que se dote de instrumentos que garanticen la soberanía alimentaria, energética e incluso de. "Se pueden alterar algunas prioridades que hasta ahora se tenían", ha ahondado, por lo que habría que "definirlas otra vez" porque el mundo "ha cambiado" y hay que adaptarse".