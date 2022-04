Cautela en el primer día sin mascarillas: del "todavía es pronto" al "¡ya era hora!"

Si algo ha desparecido este miércoles en las puertas de acceso a todos los restaurantes, bares, comercios y locales de Aragón es el cartel que obligaba y recordaba a sus clientes el uso obligatorio de la mascarilla. El símbolo por excelencia de la pandemia del covid ya no es exigible (salvo en hospitales, residencias, transporte público y farmacias), pero la decisión, al menos en las primeras horas, ha sido acogida con cautela entre la población.

"A mí todavía me parece pronto", decía Manolo Royo a las puertas del Mercado Ciudad Jardín, en el barrio de Delicias. Dentro de este lugar, de hecho, la mayoría de los clientes llevaban la mascarilla esta mañana, lo mismo que casi todos los propietarios de los puestos.

Algo similar ocurría en el Mercado de la Avenida Madrid, donde la no obligatoriedad del tapabocas parecía no haber hecho acto de presencia porque prácticamente todo el mundo la llevaba. Apenas los trabajadores de dos puestos, tal y como ha comprobado este diario, no la portaban. "Creo que ya era hora. Hace tiempo que mucha gente no la llevaba ni donde tenía que hacerlo. Se ha convertido en un cachondeo", consideraba un cliente de este mercado.

Disparidad también en los gimnasios

Apenas un kilómetro más allá, en el centro deportivo Duquesa Villahermosa, en la plaza de la Convivencia, el escenario era diferente y cambiante según la edad de los usuarios. Aquí, la mascarilla no es obligatoria ni para ciudadanos ni para monitores (se deja a libre elección), pero la realidad es que en las clases donde hay personas mayores (como una de yoga que había sobre las 10.15 horas) todos la llevan, incluso la monitora.

El contraste esta mañana estaba en la sala de cardio, donde la mayoría no la llevaba. Al tratarse de una actividad física más intensa, el uso del tapabocas resultaba más molesto, de ahí que no sea de extrañar que en este espacio apenas se vean mascarillas.

En general, son las personas más jóvenes las que han optado por quitarse de forma total la mascarilla, salvo en lugares de uso obligatorio como las farmacias. "Salvo una chica que ha entrado sin ella y se lo hemos dicho, el resto la traen puesta", decían desde la farmacia Pilar Poyo, en la calle Tarragona. "Nos parece bien que aquí se mantengan. Cuando más seguridad para todos, mejor", añadía.

En los supermercados, donde no es exigible, hay mucha diversidad. Mientras que los trabajadores la llevan por recomendación de la empresa, hay clientes que prácticamente la creen obligatoria. "Yo me siento más segura. Aquí viene mucha gente y no me he contagiado en dos años, no me gustaría hacerlo ahora", decía Piedad Muñoz a la salida de un Eroski de la calle Duquesa Villahermosa. Precisamente en esta cadena, la empresa ha colocado carteles recomendando su uso.