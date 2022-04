Eloy Fernández Clemente, Premio Aragón 2022: "En Aragón hay mucha dignidad, pero queda mucho por hacer"

El teléfono de Eloy Fernández Clemente no ha dejado de sonar en todo el día. La noticia de que los fundadores de Andalán recibirán este sábado, Día de Aragón, el Premio Aragón 2022, máximo reconocimiento del Gobierno autonómico, en la señalada fecha del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, llenó de entusiasmo a quienes formaron parte de la familia de la revista.

¿Cómo ha recibido la noticia?

No nos lo esperábamos para nada. Estábamos preparando una exposición virtual para abrirla en unos dos meses, con mucho entusiasmo y mucho cariño por quienes formamos parte de Andalán, y no habíamos sospechado lo más mínimo. Es muy bonito recibir este premio para el grupo fundador. El teléfono no para de sonar y solo he podido hablar con algunos compañeros y compañeras y con algunas viudas. Será un día muy especial este 23 de abril.

¿Qué recuerda de los momentos previos a decidir que tenían que crear una revista como fue Andalán?

En Teruel, (José Antonio) Labordeta y yo salíamos mucho a pasear por las carreteras que llevan hacia la montaña, y siempre terminábamos comentando lo mal que estaba todo. Que nadie ama lo que no conoce. Y que había que contar qué era esta tierra por la que tanto había que luchar. Surgió la idea de hacer una revista en la que explicáramos cosas como esta, y enseguida empezamos a pensar quién podría participar en ella. Después, recuerdo muy bien que tardaron mucho en darnos los permisos para fundarla. Tenían la impresión de que como éramos de izquierdas, publicaríamos cosas incendiarias.

¿Y cómo se resolvió?

Dimos con un gobernador civil bastante avanzado que nos lo permitió y que presionó en Madrid para que así fuera. Pero una vez fuera, durante los primeros seis o siete años, pasamos por muchas dificultades. A menudo acabábamos en el juzgado y nos secuestraron más de un número antes incluso de publicar, por la censura previa. La persecución fue tremenda; pero salimos adelante.

Dibujaron un Aragón moderno, desde posiciones de izquierdas, antifranquista y en favor de la democracia.

Quisimos trasladar una visión de Aragón fuera del costumbrismo que imperaba entonces. Hablando de derecho, de lenguas propias, del patrimonio, del arte, que después se vio que hubo verdaderos expolios. Cosas muy valiosas que entonces no se defendían. Con tres enfoques, principalmente, el aragonesista; el democrático y por la libertad; y de izquierdas, aunque también tuvimos colaboradores de la Unión de Centro Democrático (UCD).

Crearon una redacción única. Muchas veces se refieren a ella como la «familia» de Andalán.

Hicimos una gran sinergia entre periodistas y profesores. Luis Granel, Lola Campos, Pablo Larrañeta... En estos años más de cien redactores y colaboradores pasaron por la revista. Lamentablemente, muchos nos han dejado ya. Al comenzar yo acababa de cumplir 30 años y voy camino de los 80.

¿Cómo ve a Aragón después de estas cuatro décadas? ¿Se acerca al que imaginaban antes incluso de llegar la democracia?

Aragón está infinitamente mejor de lo que estaba; pero hay que trabajar. Hay mucha dignidad. Aragón existe no como un territorio utópico o tópico, sino que es real. Nuestra historia es real. Felipe V suprimió los Fueros, pero Aragón estaba ya entonces en el mapa igual que ahora y, sobre todo, estaba su gente. Cuando se vio apurado Palafox convocó las Cortes, que no se habían convocado en cien años, pero que estaban ahí. En este punto, decimos lo mismo que hace 40 años: no pedimos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie.

¿Qué ha supuesto contar con el Estatuto de Autonomía? Sigue pendiente que la comunidad reciba una financiación autonómica justa.

En estos 40 años de Estatuto, Aragón ha dado un paso enorme. Pero el problema no es solo pedir dinero. Después de las crisis sucesivas, con la crisis económica, la sanitaria y ahora la guerra, también hay una crisis moral, una depresión general después de tantas dificultades. Hay que arriesgarse a decir las verdades. Labordeta decía en sus últimos tiempos que faltaba mucho por hacer; que no habíamos hecho lo suficiente.