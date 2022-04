Azcón desvela dónde quiere levantar la nueva Romareda

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha desvelado este jueves que la ubicación en la que prefiere que se construya el nuevo estadio es en la que se encuentra actualmente, el mismo lugar donde se construyó en 1957 y donde prefieren no solo la mayoría de los zaragocistas sino una buena parte del arco político aragonés, tanto en el Parlamento como en el ayuntamiento.

"La opción que menos me gustaba era la de San José y las que me más me gustan son las que pasan por la ciudad consolidada. Si hay una opción de hacer el estadio es donde está, en esta ciudad construida", ha dicho el alcalde, que ha insistido mucho en que el emplazamiento "que más me gusta" es el actual. "Cuando me presenté a las elecciones di una rueda de prensa en La Romareda y dije que mi proyecto era hacer un campo de fútbol donde está el actual estadio, un proyecto nuevo que le dé a la quinta ciudad de España el campo que necesita".

Solo otro espacio concreto ha nombrado Azcón en su comparecencia, una ubicación de la que se habló al relatar las posibles ubicaciones, en este caso en el Actur. "Cuando hablo de ciudad consolidada, es evidente que el lugar donde más construcción hay de todos los que se están planteando es La Romareda, aunque también hay otros emplazamientos como el Parking Norte, que tiene conexión con el tranvía con una parada a escasos 500 metros y enlaces viarios de altísimas prestaciones, incluso con autopista. Tiene la ventaja también de que los suelos son públicos, del Gobierno de Aragón, aunque la construcción sería más costosa por la cercanía al río", ha dicho el presidente del PP en Aragón.

Una y otra vez, el primer edil zaragozano ha apostado por La Romareda donde está. "Es el lugar que quieren, además, la inmensa mayoría de los zaragozanos. No obstante, reitero que mi opinión no va a ser decisiva y espero que el lunes todos los grupos expresemos con detalle nuestras opciones. Lo importante es que tengamos capacidad de ponernos de acuerdo y que esta decisión no sea solo la preferida por la mayoría de los zaragozanos sino por la mayoría de los concejales del ayuntamiento".

En este sentido, Azcón se ha referido a un acuerdo mayoritario. "Tenemos que hacer un esfuerzo porque ese consenso se pueda volver a armar. Hay que darse prisa porque el Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos, ambos eventos en 2030, están a la vuelta de la esquina. Espero que por medio del diálogo se decida dónde tenemos que hacer un equipamiento tan importante para la ciudad".

"Esta es la opinión del alcalde y va a ser la opinión del Partido Popular. Y creo que el proyecto del PP y el de Ciudadanos van a ser muy similares por lo que he venido hablando con nuestros socios, aunque eso lo tienen que decir ellos", ha dicho Azcón, que ha explicado que hay muchos grupos en el espectro del centro-derecha y el centro-izquierda que apuestan por La Romareda en la ubicación actual. El PP es evidente, Zaragoza en Común también ha hablado de La Romareda, hoy lo ha hecho Vox, Cs no me extrañaría que se uniera... No es que haya una mayoría suficiente, sino que la construcción del estadio en el mismo lugar gana por goleada".

(La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia)