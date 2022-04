El PP continúa sin desvelar quién se medirá a Lambán en las elecciones

La incógnita se mantiene. El Partido Popular sigue sin desvelar quién será el candidato elegido para enfrentarse a Javier Lambán, actual presidente, en las elecciones que se celebrarán en la última semana de mayo de 2023.

El tiempo empieza a apretar a los conservadores, que sin embargo no revelan el nombre de su candidato a la presidencia de Aragón. "Nosotros tenemos nuestros tiempos y Lambán no va a marcar el tiempo del PP. Son los tiempos del PP y no los de Lambán. La idea está suficientemente clara", explicó ayer Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza y presidente de la formación conservadora en Aragón.

Todo dependerá de alguna manera de cómo van los congresos regionales, pero la decisión no se dará a conocer hasta junio, fecha en la que Alberto Núñez Feijóo ha exigido que quiere tener claro quién son los candidatos populares a las principales alcaldías del país. Ha sido una de las primeras peticiones del nuevo líder del PP, que en el caso de Aragón servirá para desvelar el aspirante de los conservadores al Gobierno de Aragón.

La razón es evidente. Si Azcón aparece como aspirante a repetir en la alcaldía de Zaragoza, quedará claro que no será el contrincante de Lambán en las urnas, lugar que quedaría muy probablemente para Mar Vaquero, actual portavoz de los populares en las Cortes de Aragón.

Si fuese otro nombre el que se le presentase a Feijóo –María Navarro, por ejemplo–, la incógnita de los comicios autonómicos quedaría automáticamente desvelada. Azcón, presidente del PP aragonés desde el pasado diciembre, sería el serio aspirante a gobernar la comunidad.

Todo irá en función de los números, de lo que vayan revelando las encuestas. También de cómo transcurran los congresos regionales. La fecha en la que se conocerá el candidato popular, no obstante, será como muy tarde julio. Septiembre sería demasiado tarde, precipitado incluso para preparar los comicios de mayo, según explican fuentes del PP.

Los cálculos de los populares tienen bien en cuenta el tirón que tiene Azcón en la capital, donde dan por hecho que conseguiría resultados más que holgados para retener la alcaldía, esta vez como ganador de los comicios. En 2019 fue Pilar Alegría (PSOE), hoy ministra de Educación, quien se llevó la victoria al sumar 10 concejales. El PP consiguió ocho y Ciudadanos llegó hasta seis. Después se apoyaron en los dos de Vox para conformar el Gobierno.

De momento, a un año vista el presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, ya ha confirmado su intención de presentarse a la reelección. Su anuncio no sorprendió entre las filas socialistas, ni en Aragón ni en Madrid, ya que desde el pasado noviembre Lambán contaba con el apoyo cerrado de todo el partido al ser reelegido secretario general del PSOE aragonés.

Los socialistas no han interpretado este anuncio como el primer paso de un posible adelanto electoral. Fuentes del Ejecutivo lo niegan y aseguran que la intención es agotar la legislatura. La salud del cuatripartito, con Podemos, PAR, y CHA, así se lo permite.