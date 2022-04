La diputada portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha mostrado su rechazo al recorte del 50% de las ayudas por parte del Gobierno autonómico a las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito sanitario, tal y como ha publicado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Considera que "que puede poner en peligro la viabilidad de muchas de ellas" y que es "injustificable, además de injustificado".

Marín ha pedido explicaciones a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y le ha recordado el papel "fundamental" de estas entidades, tanto para los enfermos, como para sus familias, ya que realizan un trabajo que no hace la Administración "por lo que la obligación del Gobierno es ayudarlas y no llevarlas a una situación que puede convertirse en agónica".

Por eso, ha exigido al Gobierno de Aragón "que revierta esta convocatoria" porque estas asociaciones "son quienes de verdad apoyan, de verdad ayudan, quienes de verdad escuchan y humanizan la muy difícil situación que viven muchas familias con pacientes con enfermedades muy graves y muy complicadas, como pueden ser el cáncer, la esclerosis y los trastornos alimentarios, entre otras", ha esgrimido la diputada.

Ha sostenido que, sin ellas, "muchas familias y muchos de esos enfermos no podrían salir adelante". Marín ha puesto encima de la mesa que este Gobierno ha recibido fondos extraordinarios para hacer frente a los gastos de la pandemia, "por lo que ya no nos sirven las excusas, el Gobierno de Lambán debe gestionar correctamente, debe hacer un uso eficaz de los impuestos y debe saber que no puede recortar su aportación a este tipo de entidades".

La portavoz de Sanidad del PP ha rechazado lo que considera un ejercicio de "hipocresía" ya que mientras las Cortes de Aragón entregarán este sábado, 23 de abril, su Medalla a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa), una distinción "merecidísima", "no puede ser que sea una de las entidades que sufre este recorte".

Marín ha puesto el ejemplo de esta entidad para que "podamos visualizar" lo que significa ese recorte del 50 por ciento de las ayudas y ha anunciado que el PP pedirá explicaciones en el próximo pleno a la consejera de Sanidad.