Después de que en los primeros cuatro meses del año haya habido un buen puñado de festivos en Zaragoza, el ritmo va a bajar de aquí al verano. En la capital aragonesa, como en el resto de España, se comenzó el 2022 guardando fiesta el día de Año Nuevo, es decir, el 1 de enero. Poco después llegó el día de Reyes, el 6 de enero.

El 29 de enero en Zaragoza se celebró San Valero, pero al caer en sábado no fue festivo laboral. Primero se habló de trasladar la festividad, para no "fastidiar" a aquellas personas que trabajan de lunes a viernes, precisamente al viernes 28, un día antes, lo cual no gustó porque un buen puñado de trabajadores iba a librar el viernes, trabajar el sábado y volver a guardar fiesta el domingo. Así, se pasó al lunes 31.

En febrero el calendario se quedó vacío de festivos, pero después llegó el turno de la Cincomarzada, que también cayó en sábado y que también se trasladó al lunes 7. Y ya hay que llegar hasta Semana Santa. El Jueves Santo fue festivo, lo mismo que el Viernes Santo, que es nacional e inamovible. En cambio, el Lunes de Pascua, solo lo fue en algunas comunidades y Aragón no estaba entre ellas. Ya te contamos por qué.

Lo que queda hasta el verano

Una vez pasada la Semana Santa, antes del verano, que comienza oficialmente el 21 de junio, hay dos fiestas en Zaragoza, una autonómica y otra estatal, pero ninguna local, ya que se han celebrado ya tanto San Valero como Cincomarzada.

Primero llegará el día de San Jorge, patrón de Aragón, que será el 23 de abril, día en el que además se celebrará el Día del Libro en el Paseo Independencia de Zaragoza. Aunque cae en sábado, no se traslada a ningún otro día. Al ser el Día de Aragón es una fiesta autonómica y no nacional.

Es el caso contrario al Día del Trabajo, el siguiente festivo en el calendario antes del verano. Cae en domingo este año el 1 de mayo, día que ya de por sí es festivo, por lo que se traslada al día 2, es decir, al lunes, lo que posibilitará que muchos trabajadores del país tengan un puente de tres días para visitar familiares, descansar o hacer turismo.

Ahora bien, a partir de ahí y hasta el día del comienzo del verano ya no quedan festivos a nivel nacional ni autonómico. Hasta el inicio del curso escolar, fechas en las que más o menos la normalidad se vuelve a instalar tras las vacaciones estivales, quedará uno en Zaragoza que es el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, que es festivo nacional.

En definitiva, hasta el inicio del verano quedan el Día de San Jorge (23 de abril) y el Día del Trabajador (1 de mayo), que se traslada al día 2, por lo que habrá un puente de tres días al ser el día 2 lunes.