Acto de apoyo a ‘Barcelona-Pirineus’ en la Lonja de Mar

La Federación Catalana de Deportes de Invierno (FCEH) ha puesto en marcha una campaña de cara a la consulta por la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno.

Para ello, ha organizado hoy un acto este viernes a las 12.30 horas en la Lonja de Mar de Barcelona en el que se emitirá un vídeo promocional que ha empezado a difundir a través de las redes sociales bajo el lema Los deportistas decimos sí.

En las imágenes aparecen varios deportistas como el esquiador alpino Quim Salarich, que asegura que para él sería "un sueño ver los Juegos en casa", la esquiadora Judit Lluent y el atleta paralímpico Pol Makuri, además de los clubs que se han sumado a la campaña como la Molina, Puigcerdà, Intercerdanya o Baqueira Beret.

Desde esta federación catalana, presidida por David Samper, afirmaron ayer que no está confirmada la presencia en el acto de nadie del COE ni de la parte aragonesa de la candidatura.

No quisieron informar, no obstante, si habían invitado a federaciones aragonesas a esta jornada. En cualquier caso, no cayó bien en el Ejecutivo aragonés al ser anunciado como un acto de apoyo a la candidatura Pirineus-Barcelona 2030.

El acto no es oficial del Govern, aseguran, sino el inicio de la campaña a favor del sí en la consulta. También es un contrapeso a la plataforma Stop Jocs Olimpics.