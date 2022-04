Díaz dice que los exámenes de septiembre son "una desigualdad" para los alumnos y defiende su adelanto

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, se ha mostrado tajante este viernes en su defensa del adelanto de los exámenes de septiembre a junio que aplicará la Universidad de Zaragoza a partir del próximo curso.

"Defiendo la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y los aragoneses se encontraban en una situación de no igualdad de condiciones al tener septiembre. No es una decisión del Gobierno de Aragón ni de la Universidad de Zaragoza, es una decisión extendida por todo el territorio. Quedaban muy pocas instituciones públicas en esta situación y eso genera no acceder a becas o a matriculas en igualdad", ha señalado Díaz.

"Los universitarios aragoneses ahí se estaban quedando desamparados en un marco estatal que ya ha determinado que junio y julio es el mes de estos exámenes extraordinarios", ha insistido la consejera. "Otra cosa es si esto es idóneo para la formación, pero ese debate ya se dio y todo accedieron", ha apuntado.

"Hemos tenido reuniones con los estudiantes delegados de cada centro y nos han avalado en la propuesta porque, incluso, nos ha dicho ya íbamos demasiado tarde", dice Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes.

La aprobación de la eliminación de las pruebas en septiembre, tal y como ha contado hoy este diario, se aprobará la próxima semana en el Consejo de Gobierno del campus público. De momento es una propuesta y falta el aval del consejo, pero salvo contratiempo de última hora la medida saldrá adelante.

Ángela Alcalá: "Los estudiantes han sido los primeros en conocer esta propuesta"

La decisión ha generado algunas críticas desde el colectivo de estudiantes, pero la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá, ha defendido este viernes que "se les ha tenido en cuenta" y han sido ellos "los primeros en conocer" la posibilidad de este cambio mediante la comisión permanente del Consejo de Estudiantes y los representantes en Consejo de Gobierno. "Después hemos tenido reuniones con los estudiantes delegados de cada centro y nos dijeron que nos avalaban en la propuesta porque ya íbamos demasiado tarde", ha señalado.

Precisamente ayer hubo otro encuentro con el plenario del Consejo de Estudiantes. "Me reúno con quien tiene representación y me llama. Si esa plataforma (se refiere a Precarias Unizar) hubiera pedido una reunión, lo habría hecho igual que he hecho durante ocho reuniones", ha reiterado.

Alcalá, por otro lado, defiende el adelanto de los exámenes de septiembre porque "solo cuatro universidades del país" mantienen esta fecha (La Laguna, Elche, alguna de Andalucía y la de Zaragoza). "Somos G-9 y nadie de este grupo tiene septiembre. Formamos parte del Campus Iberus y tampoco nadie lo tiene. Somos miembros de Unita y sucede lo mismo", ha manifestado.

Problemas de acceso a becas y másteres

Por otro lado, la vicerrectora ha señalado el beneficio que los estudiantes lograrán con este adelanto en el tema de becas. "Siempre hemos luchado porque nuestro estudiante supiera si tenía beca y, sobre todo, que fuera aportada antes del inicio de curso. Creo que es un ejercicio de responsabilidad que esto suceda", ha dicho.

"Nos estamos quedando sin poder hacer un máster y es un problema. Nuestros estudiantes no pueden ir a ningún sitio porque acaban tarde", ha argumentado Alcalá. "Los sitios de prácticas después de ser titulado también suponen un problema para los alumnos aragoneses, porque están llenos y cuando acaban no tienen hueco", ha dicho.

"Cada vez tenemos más problemas en la incorporación de estudiantes en Erasmus. La mayoría se tienen que ir en agosto y nos están pidiendo que adelantemos el examen para facilitarle eso. Una vez se puede hacer, pero al final hay que adoptarlos para todos en general", ha recalcado.

"Los datos se superación de asignaturas en septiembre es malo. Cuando cambiamos la Evau, por ejemplo, vimos que las notas mejoraban", ha apuntado Alcalá.

Por último, Alcalá ha indicado que los resultados académicos cuando la Evau se adelantó a junio "son muchos mejores", mientras que se espera la misma respuesta con los exámenes de carrera. "Los datos se superación de asignaturas en septiembre es malo. Todas las reflexiones hechas es lo que nos ha llevado a esa propuesta de cambio", ha añadido.