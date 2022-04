Las obras necesarias para que La Romareda acoja el encuentro de la selección española tendrán un coste de 400.000 euros

400.000 euros es lo que costará el lavado de cara que La Romareda necesita para poder acoger el próximo 24 de septiembre el encuentro que la selección española de fútbol disputará en Zaragoza frente a Suiza. Así lo confirmó este viernes Víctor Serrano, el portavoz de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza en la visita que realizó al estadio municipal para comprobar de primera mano las mejoras que son precisas realizar en el mismo. Así pues, para poder acoger el partido internacional, se van a acondicionar los vestuarios, las salas de control antidoping y de atención médica. Además, también habrá que hacer cambios en así como las dependencias que utilizan los medios de comunicación. Asimismo, en la grada de animación del Fondo Norte se deberán colocar alrededor de 1.500 asientos con respaldo. Por último, los focos de las torres de iluminación serán sustituidos. Al margen de las reformas estructurales, el portavoz confesó que se harán pequeños arreglos con la finalidad de "embellecer" el campo.

No obstante, Serrano ha calificado como "inversión" y no como gasto esta partida. "Cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de que volviera la selección lo primero que quisimos averiguar era qué retorno tendría para la cuidad en términos de imagen económicos y turísticos. Ese retorno será en torno a 3,3 millones de euros. 1.300.000 euros de retorno directo en nuestra hostelería, hoteles, comercios...700.000 € ligados a la marca Zaragoza y la tercera vía de impacto serán 1.300.000 € de impacto económico que tiene que ver con los patrocinios que se harán ligados al partido, aunque todavía no están cerrados", explicó.

El portavoz de Urbanismo agradeció el interés de la Federación Española de Fútbol en que el combinado nacional regrese a la capital aragonesa y la colaboración del Real Zaragoza. "Desde la Federación nos piden, en público y en privado, que Zaragoza vuelva a estar en el mapa futbolístico nacional y que no vuelva a perder su sitio nunca", afirmó Serrano, que, en vistas a un hipotético Mundial 2030 de fútbol en España, subrayó que "Zaragoza no se puede quedar fuera porque sería un impacto terrible para la ciudad". "La ciudadanía no entendería que tuvieran que ver el Mundial por la tele. No podemos ser menos que los demás”.

La nueva Romareda

Pero para ello no valdría con un lavado de imagen, sino que tendría que disputarse en el nuevo estadio. "Hay una necesidad tangible y palpable de construirlo", dijo. Tras las declaraciones de ayer de Azcón, alcalde de Zaragoza, en las que mostró su preferencia por la ubicación actual, Serrano confirmó que desde su partido, Ciudadanos, también se va a apostar por esa vía. "Una mayoría de los zaragozanos, ya no solo de los zaragocistas, valora muy positivamente que el campo se construye en La Romareda, y el grupo de Ciudadanos será sensible a esta situación", aseguró el portavoz, que apuntó que para ellos la condición principal para el proyecto es que se levante sobre "suelo público". "“Es muy importante que no tengamos que ir a una estructura de propiedad de suelo que pase por recalificar suelo a propietarios. Eso suele ser un lío jurídico y político y nos permitirá determinar el grado de colaboración entre administraciones”, finalizó Serrano.