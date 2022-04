Los arquitectos de la autonomía

Son los protagonistas del Aragón moderno, los políticos que a lo largo de su mandato al frente del Gobierno de Aragón contribuyeron con su esfuerzo e ilusión, además de muchas horas de dedicación, a construir el edificio autonómico de las últimas cuatro décadas. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha reunido en una fotografía a seis presidentes que han gobernado Aragón desde 1983, año de celebración de las primeras elecciones autonómicas que abrieron una nueva etapa hasta entonces desconocida de desarrollo social y económico de la comunidad. Exdirigentes de diverso color político que alcanzaron el poder gracias al pacto y al diálogo con otras fuerzas en una comunidad en la que nadie ha gobernado con mayoría absoluta.

Santiago Marraco (1983-1987), Hipólito Gómez de las Roces (1987-1991), José Marco (1993-1995), Marcelino Iglesias (1999-2011), Luisa Fernanda Rudi (2011-2015) y Javier Lambán (2015-hasta ahora) aceptaron gustosos la invitación de este diario a reencontrarse en el Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, epicentro de la política autonómica y escenario de muchos debates que ellos llegaron a protagonizar. Lamentablemente, en esa foto histórica faltaron los fallecidos Emilio Eiroa (1991-1993) y Santiago Lanzuela (1995-1999).

Aragón no ha sido ni es tierra de ningún partido político en particular, y, en consecuencia, es tierra de todos. De hecho, hasta la etapa de Iglesias, ningún líder político había repetido mandato. Iglesias estuvo 12 años. Lambán alcanzará los ocho años al final de esta legislatura, en mayo de 2023. La historia electoral de todos los presidentes que ha tenido Aragón en sus 40 años de autonomía ha marcado la vida orgánica de los partidos y también de la evolución de un territorio que ha sufrido una gran metamorfosis en estos años.

La primera imagen conjunta de un reencuentro que fue cordial y emotivo tuvo como escenario el bucólico Patio de los Naranjos, también llamado Patio de Santa Isabel. Durante unos minutos posaron para el fotógrafo y se dirigieron hacia el interior de la Cámara. A partir de entonces, todos los expresidentes analizaron la situación de Aragón y su futuro sin el corsé de la actualidad y el bastón de mando.

A lo largo de hora y media de conversación distendida, trufada de recuerdos de un pasado no tan lejano, no faltaron las bromas de De las Roces, como tampoco los comentarios cariñosos de unos hacia otros. Algunos de ellos hacía tiempo que no coincidían en un acto. También hubo momentos de oratoria brillante, que hicieron retroceder con cierta añoranza a su tiempo como parlamentarios. La conversación entre ellos alcanzó incluso momentos muy vivos cuando los expresidentes se refirieron a la situación de la autonomía aragonesa o al eterno problema de la financiación autonómica, la gran asignatura que todavía hoy tiene pendiente la comunidad a pesar de que en su Estatuto se establecen las bases de un financiación justa y adecuada a las peculiaridades geográficas y de fuerte envejecimiento de la población. Sentados en el hemiciclo, los expresidentes realizaron un diagnóstico sobre la situación de la comunidad autónoma dentro de España y también mostraron su optimismo sobre el futuro del territorio aragonés.