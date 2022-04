"Me enorgullece el formidable cambio que ha dado Aragón en estos 40 años"

¿Cómo recibe este 23 de abril?

Veo bien a la comunidad, aunque en este momento todo está muy condicionado por lo que está pasando a nivel internacional, la dificultad añadida que ha surgido por la guerra de Ucrania. En 2015 pusimos en marcha una estrategia económica, generamos un marco para atraer inversiones que está funcionando y creemos que seguirá haciéndolo pese a la crisis. Siguen llegando todos los días empresas interesadas en venir aquí, la alfombra roja funciona y en las próximas semanas seguiremos anunciando aterrizajes importantes de empresas.

¿Tiene previsto articular alguna medida, fiscal o de otro tipo, para ayudar a las capas sociales más débiles?

El único instrumento fiscal que tendría la comunidad sería la vía del IRPF, pero las capas sociales más vulnerables no pagan este impuesto, por lo que estas medidas milagrosas que se anuncian son más bien humo. A los más débiles hay que garantizarles buena sanidad, educación y servicios sociales gratuitos. Y segundo, a través de cheques o complementos, tratar de que nadie lo pase mal. No vamos a dejar a nadie desamparado.

¿Cómo siente Aragón con 40 años de autonomía?

Lo siento como un territorio con muchas posibilidades, con un sector empresarial muy competitivo y unos servicios públicos que necesitan fortalecerse. Los 40 años de autonomía nos han sentado muy bien. A Aragón no la conoce nadie que conociera cómo estaba antes de llegar la autonomía. En todos los parámetros es perceptible un cambio espectacular, un cambio formidable que nos hace enorgullecernos. Ahora se trata de continuar. Estas efemérides refuerzan la autoestima, sirven para recordar de dónde venimos y adónde vamos. Es lo que estoy intentando hacer con mis 15 foros de debate. Ya tenemos siete u ocho en funcionamiento. La comunidad se puede proponer otros 40 años de avance en todos los terrenos. Fue buena la fórmula del consenso a través de la que arrancó la autonomía, con un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas que refrendó por la sociedad. Ahora se trata de reeditar un acuerdo de esa dimensión, aunque los problemas, los retos y los medios son distintos. Hay asuntos que hay que resolver como la FP, la Atención Primaria de la sanidad, actualizar la economía de cuidados tras la covid, hacer frente al cambio climático, perfeccionar la agroalimentación aragonesa, la logística, el aeropuerto…

En la agenda más próxima aparece la reunión con el COE y Cataluña. ¿Qué cree que va a suceder?

A tenor de lo que nos llega desde Cataluña, no hay mucha disposición a hablar, pero tengo la obligación de ser optimista hasta el final. Solo pretendemos que se cumpla algo tan sencillo como que se cumpla lo que se nos prometió cuando se nos invitó a estar en la candidatura: que estaríamos en pie de igualdad y el reparto de pruebas y oportunidades sería equilibrado. La propuesta que se nos hizo por parte del COE nos trata como comparsas, con un trato muy alejado de la igualdad. Solo tenemos una estación y contamos con dos pruebas, ellos tienen cinco y nueve pruebas en el Pirineo, con las más importantes además. Es inadmisible por dos razones: por dignidad y por puro interés económico. El Pirineo catalán es nuestra competencia desde el punto de vista del turismo. Si hacemos posible unos Juegos en los que el foco mediático está centrado en Cataluña, estamos haciendo un flaco favor al favorecer a nuestra competencia.

¿Alejandro Blanco dice que sí existe equilibrio?

Lo hace contando con las pruebas del hielo, el patinaje y demás. Pero a nosotros lo que más nos importa es el Pirineo y la nieve. Lo que no sea equilibrio en el Pirineo no nos sirve en absoluto.

Da la sensación de que la reunión del lunes puede durar 2 minutos.

Sí, pero insisto en que tengo la obligación en mantener la posición hasta el final. Por nosotros no va a ser, pero defendemos algo que es razonable y justo. No es un acto de pura cabezonería ni de intereses electorales, es un sentimiento que comparte toda la comunidad.

¿Se siente traicionado por el COE?

Nos hemos visto sorprendidos en nuestra buena fe, claramente.

¿Ha cometido algún error?

Si hemos cometido algún error ha sido confiar demasiado en el COE y actuar con una lealtad a prueba de bomba. En la comisión se nos fue dando con la puerta en las narices a todo lo que iban planteando los técnicos, pero no nos levantamos nunca de la mesa por actuar con responsabilidad y sabiendo que esos trabajos serían sometidos a la parte política. Cuando la parte política vio el resultado final, se dijo lo que mantenemos hace varias semanas.

La negociación parece agotada. ¿Se imagina qué pasará el martes si el lunes no se abre una vía?

A la vista de lo que pase el lunes decidiremos el martes. No pierdo la esperanza hasta el final, a ver qué pasa en esa reunión. No queremos que se nos trate de manera privilegiada, pero sí de forma justa. Son más millones de habitantes, tienen más PIB y no podemos competir con ellos en un torneo de vela, pero en una competición de esquí sí. La naturaleza puso las montañas de una manera parecida en Cataluña y Aragón, ahí no hay diferencias. Esa posición de superioridad que ellos quieren tener siempre no puede ser en algunas cosas, ni es aceptable un trato discriminatorio. Espero que el COE actúe como debe actuar y el Gobierno de España imprima sentido común y de justicia a la decisión.

Vinculado con el deporte está también la nueva propiedad en el club y la nueva Romareda.

Si hablase como aficionado del Zaragoza, lo que le pediría al nuevo propietario del club es que haga un buen equipo para el año que viene. Estamos hablando de hacer un gran campo pero lo que tenemos es un club de historia gloriosa pero que lleva nueve años en Segunda División y 16 que es mejor que pasen al olvido. Lo primero que debería hacer es presentar un gran proyecto deportivo que garantice que el equipo va a estar la temporada siguiente en Primera División.

Azcón ha dicho que prefiere que se mantenga en su ubicación.

Primero, no acepto que la pelota esté en el tejado del Gobierno de Aragón o del PSOE. El señor alcalde de Zaragoza tiene votos suficientes para hacer en el ayuntamiento lo que quiera, un campo de fútbol en La Romareda o en cualquier otro lugar. Por cierto, una Romareda renovada y magnífica ya tendríamos si el proyecto del alcalde Belloch de 2006, que ya estaba con las máquinas prácticamente actuando, no lo hubiera paralizado el PP del que formaba parte el señor Azcón. Por lo tanto, se han perdido 16 años preciosos en los que el campo se ha deteriorado hasta el punto de que se está literalmente cayendo y necesitamos urgentemente soluciones.

¿Cuál va a ser su postura?

El Gobierno no se va a desentender de la necesidad de que Zaragoza tenga un estadio a la altura de las circunstancias. Ahora bien, creo que el debate se está planteando mal si lo que se quiere es llegar a un acuerdo con nosotros. El alcalde está poniendo la carreta por delante de los bueyes. Lo importante no es dónde va a estar el campo, sino cómo se va a financiar, qué tipo de campo va a ser y qué usos va a tener más allá de los estrictamente asignados al Real Zaragoza.

¿No tiene una idea?

Quedan interrogantes, como saber si el nuevo propietario va a pagar todo o parte del nuevo estadio. Hay que intentar por todos los medios no mezclar fútbol y política, que acaba implicando también al sector privado de la economía. Esa mezcla no es agua y aceite, es explosiva, dinamita pura. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Queremos que se nos ponga sobre la mesa un proyecto concreto: el tipo de campo, la financiación, quién va a participar... A partir de ese momento entraremos a negociar algo que sea de bien común y merezca la pena. Pero se está planteando justo lo contrario y ahí nosotros no nos vamos a dejar atrapar en lo que, hoy por hoy, para mí no deja de ser una trampa.

La segunda opción que abre Azcón es el Párking Norte, en suelos son del Gobierno de Aragón.

No vamos a entrar en el debate sobre dónde tiene que estar el campo. Ese debate es una trampa que se nos tiende. No vamos a hablar de eso porque es cambiar el orden de los factores. Insisto en que el señor alcalde tiene votos suficientes sin contar con la oposición ni el Gobierno para hacer lo que crea conveniente. Si quiere contar con nosotros se va a encontrar con un Gobierno que entiende que la ciudad y la comunidad necesitan un estadio a la altura de los nuevos tiempos, que nos permita ser sede del Mundial 2030. Estamos dispuestos a entrar en un acuerdo para hacer posible ese equipamiento, pero no estamos dispuestos a caer en trampas o a ser cómplices pasivos.

¿Mantiene buena relación con el ayuntamiento?

Frente a lo que se pueda pensar, con el alcalde hablo con frecuencia, entre otras cosas porque ahora, además, es el jefe de la oposición política en Aragón. Los canales están abiertos y seguirán, otra cosa es hacer planteamientos tramposos. Queremos ayudar pero con transparencia, con todas las cartas boca arriba. Tampoco creo que haya mucha prisa. Llevamos casi tres años de legislatura y hasta ahora el alcalde no ha acelerado el paso para buscar una solución, así que imagino que podemos esperar unos meses más.

Anunció esta semana que se iba a presentar a la reelección. ¿Le costó mucho tomar la decisión?

Me extrañó que mi declaración hubiese producido ese impacto. Creía que estaba asimilado que me iba a presentar. Una candidatura no se improvisa. He pasado una enfermedad, las pruebas certifican la curación y, en este momento, más allá de consideraciones personales, estamos en unas circunstancias en las que el partido y yo entendíamos que tenía que seguir. No hay planteamientos más complejos.

Dice que las candidaturas en los partidos políticos no se improvisan. ¿Le extraña que el PP no haya decidido aún quién será su rival en las urnas?

El PP de Aragón nunca toma decisiones, es una franquicia y hará lo que le diga el PP de Madrid.

Conoce a Feijóo desde hace años. ¿Le ha sorprendido que haya permitido la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León?

No sé si dentro de unos meses hubiera hecho lo mismo. Lo cierto es que la entrada de Vox en un Gobierno autonómico es un paso muy preocupante. Da carta de naturaleza a un partido de extrema derecha, algo que en Europa resulta inadmisible. La propia derecha europea no quiere saber nada de la extrema derecha, como se está viendo en Francia. Alojar en un Gobierno a un partido que en su programa electoral dice que lo que quiere es cargarse ese Gobierno, en el sentido de cargarse el título octavo de la Constitución y por tanto el estado de las autonomías, es una contradicción. Es verdad que en política se ven muchas contradicciones, pero no tanto como que uno entre en un Gobierno que cree que tiene que desaparecer.

Esa posibilidad podría suceder en Aragón. ¿Se plantearía la posibilidad de pactar con el PP para que Vox no accediera al Gobierno?

No. Tampoco me planteo que el PP vaya a ganar las elecciones. En 2023 el PSOE aspira a ganar, se dan todas las circunstancias para que así ocurra.

¿Si Vox fuese a entrar en el Gobierno, estaría dispuesto a evitarlo mediante un pacto o abstención?

Pertenezco a un partido que desde que llegó a la arena electoral en 1977 ha tenido la vocación absolutamente insobornable de ser un partido de mayorías. Tengo las mismas aspiraciones. No voy a ir a las elecciones adelantando prefigurando qué tipo de pactos voy a hacer para gobernar. Los pasos hay que darlos cuando llega el momento. En la última noche electoral teníamos la posibilidad de hacer un pacto con Cs que no fue posible porque Madrid no les autorizó. Encontramos una fórmula que a todo el mundo le hubiese parecido inverosímil unos días antes. El PSOE es un partido socialdemócrata y aragonesista y por esas dos razones es el único del arco capaz de aglutinar en torno a sí grandes acuerdos. No veo al PP ni a otro partido alcanzar acuerdos y ser capaz de gobernar desde la centralidad, como ahora con centro-izquierda, centro-derecha o Podemos.

¿Baraja la posibilidad de un adelanto electoral?

No, ni la he barajado nunca. Un adelanto solo es justificable por razones de fuerza mayor como la imposibilidad de aprobar presupuestos o una inestabilidad política que haga ingobernable la comunidad. En Aragón no se cumple ninguna de esas dos razones. Seguramente, por razones de interés, hace algunos meses lo podríamos hacer hecho. Pero ni siquiera en esos casos es seguro acertar.

¿Imagina que Azcón será su rival en las urnas?

Yo lo imagino todo.

¿Cambiarían las condiciones de la campaña si el candidato fuese Azcón o, por ejemplo, Mar Vaquero?

El PP de Azcón es bastante parecido al PP de Beamonte en cuanto a sus discursos de impuestos o de negación del pan y la sal al Gobierno. El partido de Azcón es más jacarandoso que el de Beamonte, pero por lo demás son dos gotas de agua.

¿Tiene pensado un candidato para el Ayuntamiento de Zaragoza?

Eso no se improvisa. En nuestro partido, además, tenemos la manía de hacer primarias. Hay que tener claro cuál es el marco y con qué planteamiento vas a ir. Tengo en la cabeza personas que podrían desarrollar con suficiencia esa función y lo vamos a hablar con la Comisión Ejecutiva federal.

¿Qué papel cree que va a tener Teruel Existe en los próximos años?

En Aragón los resultados electorales dan de sí habitualmente composiciones parlamentarias en las que la mayoría se juega en un pañuelo. Es lo que nos dice la historia reciente de los comicios. Es evidente que Teruel Existe, a la luz de los sondeos, va a estar en las Cortes. No es descartable que pueda tener un papel importante en la definición de las próximas mayorías. Pero lo veremos y lo gestionaremos cuando llegue.

¿Qué futuro tiene Motorland a tenor de la deuda que arrastra?

(Suspira). Fundamentalmente por la vía de Tecnopark y de reforzar el componente de investigación que pueda dar de sí el circuito, pero también tratando de buscar patrocinios privados para sostener la prueba de Moto GP. Hemos de encontrar caminos y vías, pero creo que Tecnopark tiene mucho más recorrido vinculado con el sector de la automoción. El futuro del sector pasa por el coche eléctrico y el de hidrógeno y eso podría ser un camino a seguir.

¿Hay proyectos previstos allí?

Hay empresas interesadas, proyectos y propuestas concretas. Es un asunto que lleva directamente el consejero Aliaga, pero tenemos que ser discretos con las empresas.

Aramón es otro de los proyectos estratégicos para Aragón, pero hay estaciones como Candanchú que aportan incertidumbre. ¿Cuál será su futuro?

Es un elemento de preocupación en el sector de la nieve. Candanchú necesita mucha inversión y un replanteamiento de arriba abajo, pero no sé cuál será su futuro porque dependerá de sus dueños. Hicieron unos planteamientos a Aramón que no estábamos dispuestos a aceptar, no solo el Gobierno sino tampoco Ibercaja, que forma parte del capital. En cualquier caso, la nieve aragonesa ha tenido un tratamiento espléndido por nuestra parte. Desde que presido el Gobierno se han invertido más de 44 millones en Aramón y la apuesta casi exclusiva en materia de turismo de los fondos europeos va dirigida entera y verdadera a Aramón. Si todo sale como estaba previsto, vamos a invertir 60 millones de fondos europeos en la nieve de Aragón.

¿Qué incluirían esos 60 millones?

Lo más importante que queda por hacer es la unión de los dos valles, de Astún y Formigal.

¿La recuperación del turismo y el descenso del covid puede tener su efecto en el aeropuerto a través de nuevas conexiones?

Es de suponer que sí. Pero el aeropuerto de Zaragoza debe contar con una estación del AVE como alternativa a viajeros que conectan con Madrid y Barcelona porque estos aeropuertos tienen una gran saturación difícil de mejorar. Esa conexión por AVE no solo permitiría vuelos ocasionales sino que se convertiría en una solución estructural para el transporte de viajeros. Zaragoza sería una alternativa real, se convertiría en un elemento referencial para España y pondría a la ciudad en una situación totalmente privilegiada.

¿Hay alguna novedad sobre el fondo soberano de Emiratos Árabes que podría invertir en el aeropuerto?

Se comprometieron a visitar Aragón antes del verano. Estamos trabajando en tener lo más avanzada posible esta idea del aeropuerto e incluso barajamos otros nichos de inversión interesantes para ellos. Cuentan con muchísimo dinero para invertir, pero para apostar por algo tienen que ver que se trata de algo clarísimamente rentable. También he mantenido contactos con la ministra, pero primero debemos tener un planteamiento claro. Hace falta paciencia y acuerdos sociales y políticos.

¿Confía en que lleguen organismos estatales a Aragón en el proceso de descentralización puesto en marcha por el Gobierno central?

Estamos poniendo ahora muchos huevos en la cesta de la Agencia Espacial porque tenemos muchos argumentos a favor. Personalmente, no creo mucho en este concurso de atracción de organismos porque no lo veo eficaz para combatir la despoblación. Se trata de ver cosas que tengan sentido y la Agencia Espacial lo tiene y tiene que venir a Teruel porque está el observatorio Astrofísico y Galáctica, por ejemplo. Desde el departamento de Sanidad también se trabaja en la atracción de un instituto de Salud Pública a Zaragoza.

Hace unos días anunció que llegaba una empresa farmacéutica. ¿Se puede saber de cuál se trata?

Esta empresa es muy importante, pero tengo que ser discreto porque debe de ser la propia compañía la que anuncie su llegada. Si no pasa nada raro, no tardaremos mucho en conocer su nombre y me atrevo a decir que en próximas fechas habrá alguna otra comunicación importante de otra empresa.

La hoja de ruta del Gobierno de Aragón materia de economía se ha visto alterada en esta legislatura por el covid y por la guerra. Además, la lenta tramitación de los fondos europeos parece que ha frenado la inversión empresarial.

Estamos muy satisfechos con la estrategia que nos marcamos a lo largo de la legislatura y que ha ido dando resultados. Llegamos a un Gobierno que, en cuanto a gestión económica, tenía tras de sí un verdadero erial y vimos que teníamos que generar un marco atractivo para la inversión desatascando sectores. Un ejemplo es la ley de agilización administrativa que se aprobará el mes que viene.

También se ha habilitado suelo en los últimos tiempos.

Necesitamos mucho suelo industrial fuera pero también dentro de Zaragoza, porque muchas empresas quieren venir a la capital. La inversión, a pesar de la guerra de Ucrania, no se va a ver afectada.

La crisis de los semiconductores ya no solo afecta al automóvil. Amazon retrasará la apertura del nuevo almacén en Zaragoza. ¿Se prevén más efectos negativos?

El escenario actual no favorece, eso es cierto. Algunas inversiones agroalimentarias ya adoptadas puede que se retrasen algún tiempo por la crisis de las materias primas y por la caída prevista del consumo por la inflación. Pero, insisto, las previsiones de inversión no se van a ver sustancialmente afectadas. Nosotros vamos a seguir siendo proactivos y , de hecho, si alguien llama por teléfono preguntando por suelo lo perseguimos como posesos y ya no lo dejamos vivir. De eso se trata.

¿Sigue pensando que es posible alcanzar el pleno empleo?

No puedo ser tan rotundo como hace unos meses. Hay un problema curioso: no es que tengamos profesionales maravillosos que no encuentran empleo, sino que tenemos empleos maravillosos que no encuentran profesionales. Tenemos un reto brutal con la Formación Profesional, un problema serio que debemos afrontar.