Con 58.057 trabajadores, de los que tres cuartas partes son mujeres, la Diputación General de Aragón se ha convertido en la mayor empresa de Aragón. La Administración autonómica ha multiplicado significativamente sus empleados en el último cuarto de siglo, coincidiendo con el traspaso de las competencias de Sanidad, Educación no universitaria y Servicios Sociales, los tres pilares del Estado de Bienestar.

Hasta llegar a convertirse en la potente maquinaria administrativa que es en la actualidad, de la que dependen económicamente miles de familias, entre trabajadores y proveedores, que sólo en 2022 gestiona la nada despreciable suma de 7.400 millones de euros, la Diputación General de Aragón ha atravesado por diferentes etapas, dependiendo de la situación política y económica del país, y del ímpetu del Gobierno central de turno a la hora transferir competencias que estaban en su poder.

En las últimas cuatro décadas, la Administración autonómica ha ido creciendo, extendiendo sus redes por todo el territorio de la comunidad con la creación de multitud de servicios públicos que acercan la administración al ciudadano y mejoran la calidad de vida de los más de 700 municipios aragoneses. También han aparecido empresas públicas, organismos autónomos y entidades de derecho público.

De forma paralela al aumento del autogobierno, los sucesivos gobiernos han ampliado también el número de consejerías con capacidad de gestionar las nuevas competencias. En 1983, Santiago Marraco accedió a la presidencia del Gobierno con un equipo de siete consejeros; hoy Javier Lambán se apoya en un vicepresidente y diez consejerías (llegó a haber once durante el mandato del también socialista Marcelino Iglesias) con los que se gestionan casi el doble de competencias, unas 120. El presupuesto autonómico de 1983 ascendió a 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), este año el Gobierno de Aragón gestiona más de 7.400 millones de euros.

La primera DGA

Tras la aprobación de la Constitución del 78, se cerró el modelo centralista del franquismo y se puso en marcha el desarrollo del Estado autonómico, que en el caso de Aragón no adquirió la velocidad deseada entonces por la sociedad aragonesa. Ello no fue obstáculo, sin embargo, para que se impulsara de forma urgente el nacimiento de la Diputación General de Aragón. Fue el 17 de marzo de 1978, 271 años después de los Decretos de Nueva Planta de 1707, que declaró "abolidos y derogados todos los fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observados en el reino de Aragón".

Aquella incipiente Administración ejerció sus funciones hasta el primer gobierno que se constituyó después de la aprobación del Estatuto de 1982. Una militante del Partido Comunista que desarrollaba tareas administrativas y que se llamaba Marisa Azcoiti fue la primera funcionaria que trabajó en la primitiva DGA, cuyo primer presupuesto no llegó a alcanzar los 300.000 euros.

Se diseñó un modelo administrativo con funcionarios muy cualificados de la talla del ex presidente de Ibercaja, el turolense Manuel Pizarro, el ex letrado mayor de las Cortes y ex presidente del PP que fue asesinado por ETA, Manuel Giménez Abad, o el ex consejero de Economía, el también fallecido José María Rodríguez Jordá.

Ellos, junto a un selecto grupo de funcionarios, sentaron las bases de aquella administración que en sus inicios carecía de recursos económicos y humanos. De hecho, tal era la falta de personal que con el traspaso de Urbanismo se llegaron a contratar los servicios de una agencia externa de colocación para cubrir plazas urgentes de empleados, ya que la competencia fue transferida sin personal.

A finales de los 70, las transferencias fueron llegando por goteo hasta la que fue la sede oficial que tuvo la DGA, en la plaza de los Sitios, pero no la primera ya que la nueva Administración se estrenó en unos locales prestados en los bajos de la Diputación Provincial de Zaragoza. En 1979 se transfirieron las primeras competencias, que apenas suponían un tímido avance.

El primer gran impulso que recibió la Administración autonómica tuvo lugar en 1996 con el traspaso del Imserso y de la Universidad, dos competencias que se dejaron notar en las cuentas autonómicas y también en el número de personal funcionario transferido. No obstante, el desafío mayor para la comunidad autónoma se produjo en 1998, con el traspaso de la enseñanza no superior, y tres años después, con la Sanidad. La Educación y la asistencia sanitaria incrementaron la plantilla autonómica de forma considerable hasta las cifras actuales. La Administración volvió a crecer levemente años más tarde con el traspaso de Justicia.

El perfil del personal de DGA

¿Cuál es el perfil tipo del personal que trabaja actualmente de la DGA? Según el último boletín del Instituto Aragonés de Estadística de diciembre 2021, el empleado público es mayoritariamente mujer (el 74,7% son mujeres), la edad media es de 46 años (hay un número muy elevado de trabajadores que tienen más de 40 años) y su contrato laboral se reparte a partes iguales entre fijo y temporal.

Sanidad, con 26.646 trabajadores sanitarios, y Educación, con 17.417 docentes, son los dos departamentos con mayor número de empleados. En ambos, las mujeres son mayoritarias de una forma concluyente. La presidencia y vicepresidencia del Gobierno son las que tienen menos trabajadores públicos, 32 y 16 respectivamente. La Administración actual de Javier Lambán se distribuye de la siguiente forma: 85 altos cargos y miembros del Gobierno, 24.534 trabajadores estatutarios, 27.380 funcionarios, 82 asesores de confianza, 4.703 laborales y 1.273 en el apartado de Otro personal (profesores de religión, etc.).

En enero de 2021 entraron en vigor las principales medidas del primer Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la Administración General de Aragón para el periodo 2021-2024, un texto que pretende eliminar el factor género en el acceso y promoción de los funcionarios y trabajadores de la Comunidad Autónoma, a la vez que erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo.