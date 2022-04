Cataluña no cede ni un milímetro

La secretaria general de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Nuria Cuenca, se reafirmó en los acuerdos validados en la comisión técnica tras salir de la reunión en el COE este lunes en Madrid. "Cataluña defenderá los pactos acordados tras las seis reuniones de la comisión técnica. Hoy también los han defendido el COE y el Gobierno español, y ese será el punto del partida de las conversaciones que puedan tener con Aragón", señaló la catalana.

Cuenca ofreció una versión contraria a la de Felipe Faci, que también admitió que no hubo acuerdo pero dejó una puerta abierta para el optimismo a cuatro bandas. No lo hizo Cataluña, que puso toda la responsabilidad en las conversaciones que puedan tener en las próximos días Alejandro Blanco y los representante de la DGA.

"Aragón ya dio su voto favorable a los acuerdos que se asumieron en estas reuniones técnicas. Cataluña ha estado siempre en todas las reuniones, y nuestro compromiso es con el proyecto, siempre vamos a estar en estas reuniones", insistió Cuenca.

Desde Cataluña no quisieron entrar a analizar las palabras del consejero aragonés Felipe Faci, recalcando que confían en que "se mantengan" los acuerdos a los que se había llegado con anterioridad. "Es lo esperable", afirmó.

"Todo estará en las reuniones y el diálogo que pueda tener el COE con Aragón en relación a la propuesta alternativa que han planteado. Yo no puedo valorar lo que ellos creen. Lo que sé es que Aragón votó a favor en la comisión técnica, por lo que entiendo que para ellos sí era justa. Si no, no habría votado a favor", reafirmó.

Cuenca explicó que Cataluña "no tiene que ceder en nada" porque los acuerdos "ya están adoptados" y ya negociaron con Aragón. Pese a sus palabras, la catalana destacó que la reunión "sí ha servido" por que "siempre sirve sentarse a hablar y compartir las posiciones de las partes", zanjó.