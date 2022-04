Combate nulo en el COE

No ha estallado por los aires el proyecto conjunto de Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos como algunos esperaban, pero tampoco ha tenido un avance significativo. La reunión de este lunes en la sede del COE en Madrid llegaba marcada por la tensión y los cruces de acusaciones entre los dos Ejecutivos. Se esperaba una batalla dura y rápida, pero se prolongó más de lo esperado (dos horas largas) y acabó en combate nulo. Es decir, no hubo acuerdo pero tampoco ruptura. Habrá otra reunión, se seguirá negociando. Será el COE de Alejandro Blanco el que maneje los tiempos.

Así lo ha explicado el consejero de Cultura y deporte, Felipe Faci, que encabezaba la delegación aragonesa. "Hemos estado reunidos dos horas largas en las que he explicado la propuesta que envié al presidente del COE. No hemos llegado a ningún acuerdo a pesar de las explicaciones que cada uno de nosotros ha dado. La intención del Gobierno de Aragón es seguir dialogando, pero nuestros requisitos siguen siendo que esa candidatura sea en pie de igualdad y que estén los tres valles de la nieve de Aragón. En esa línea seguiremos hablando. Hoy nos vamos sin acuerdo, pero reunirse ya es un avance y esperamos que se pueda llegar a un acuerdo en breves fechas"

Tampoco los protagonistas han querido extraer conclusiones absolutas de la cita. Mantienes sus posturas pero dejan la puerta abierta. "No se ha llegado a un acuerdo y eso no es optimismo ni pesimismo sino realismo. No nos vamos a mover de las condiciones que hemos puesto, pero seguiremos trabajando porque creo que hay margen para llegar a un acuerdo", ha explicado Faci.

"Si nos convocamos a dialogar será porque queremos seguir hablando y porque hay posibilidades de llegar a un acuerdo", ha incidido el consejero de la DGA, que ha recordado que "dialogar por dialogar" no tiene mucho sentido. "Se dialoga para llegara a acuerdos. Aragón lo que busca son planteamientos positivos para que haya una candidatura, no para romperla".

El COE volverá a convocar a todas las partes "cuando considere oportuno". De momento, "nosotros consideramos que la propuesta no es equilibrada porque no está representado todo el Pirineo aragonés y seguiremos reclamando ese equilibrio con la confianza de poder llegar a un acuerdo en breves fechas", ha explicado Faci a la salida de la reunión.

No ha explicado mucho más el consejero de Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. "Hemos estado hablando, seguiremos hablando y si lo hacemos será para avanzar. No tengo por qué plantearme cuál va a ser la posición de Cataluña, sino la de Aragón, que siempre henos trabajado con lealtad. Esta mesa política está para tomar decisiones que recojan la sensibilidad de todos los territorios".

La visión del Gobierno

En esta ocasión, en lugar de José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, acudió la mano derecha de Miquel Iceta a la reunión, Víctor Francos, secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte, que se refirió a una reunión "cordial" en la que "hemos podido hablar tranquilamente y hemos acordado continuar con las conversaciones". "No hay nada cerrado, en los próximos días o semanas el presidente del COE se ha comprometido a volver a sentarnos en esta mesa".

"Hemos hablado de todo y hemos visto que hay voluntad de no romper la candidatura, de no darla por acabada, nos vamos a volver a ver", ha añadido.

En la reunión han participado el presidente del COE, Alejandro Blanco; el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci; la secretaria general del Departamento de Presidencia de la generalitat, Núria Cuenca; y Francos como representante del Gobierno central.