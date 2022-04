La Feria de Zaragoza: la FIMA no rebla a pesar de la 'tormenta' del campo

Al mal tiempo, buena cara. A pesar de las adversidades a las que se enfrenas actualmente el campo, la FIMA no rebla y exhibe una animada estampa teniendo en cuenta el cúmulo de dificultades que atenazan al sector. Miles de personas están llenando este martes los pabellones de la edición número 42 de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que se celebra hasta el próximo sábado en Zaragoza. Sobre una superficie expositiva de 62.232 metros cuadrados y seis pabellones, presentan sus productos, servicios y novedades un total de 1.130 marcas procedentes de 23 países. Aunque se trata de un espacio y una participación inferiores a la de anteriores citas, con la ausencia destaca de las grandes fabricantes, se respira cierto optimismo entre los que sí están presentes.

"Es una feria de transición. El objetivo sobre todo es dar servicio al sector", se encargó de recalcar Manuel, presidente de la Feria de Zaragoza en la inauguración de la FIMA 2022, un acto que contó con la participación del presidente de Aragón, Javier Lambán, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda. La que es la joya de la corona del calendario ferial de la comunidad y uno de las citas más multitudinarios de España, se ha visto "distorsionada" por el cambio de fechas --inicialmente iba a celebrarse del 8 al 12 de febrero-- que tuvo que hacerse por la explosión de contagios de la última ola de la pandemia.

Este aplazamiento provocó la pérdidas de un importante número de expositores ante el difícil contexto internacional y económico que se ha generado en los dos últimos meses tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La guerra en este país, considerado el granero de Europa, ha hecho mella en el sector primario, agravando algunos de los males que ya venía soportando como la crisis energética y la distorsión de precios por el encarecimiento desmesurado de los materiales, entre otras secuelas de la pandemia.

"El sector lo está pasando mal. Otras ferias europeas de la competencia se han cancelado, pero nosotros la hemos querido mantenerla para dar servicio y con la ilusión de enlazar con la edición de 2024, en la que sí esperamos volver a hablar de récord de visitantes", afirmó Teruel, que atribuyó al "cambio tecnológico" y los elevados plazos de entrega de los equipos la ausencia de las grandes fabricantes de tractores, como John Deere, New Holland, Massey Ferguson o Kubota, o de los importadores de maquinaria,

"No tiene sentido vender en una feria algo que vas a tardar un año o año y medio en entregar y que no sabes cómo va a ser tecnológicamente", justificó el presidente de la Feria. "Los que no están, estarán en la edición de 2024. Están ya acreditados", garantizó.

Gran afluencia de público

Aunque no se generaron los atascos de coches ni las largas filas de anteriores ediciones, la afluencia de público era abundante desde primeros horas. A mediodía había más de 3.500 personas en el interior de las instalaciones feriales de la carretera de Madrid, según figura en el contador en uno de los accesos. La organización prevé superar los 100.000 visitantes en los cuatro días que dure el salón, es decir, en torno a la mitad de los alcanzados en la cita de 2020, que fue de récord.

Los hoteles tampoco han colgado el cartel de completo, como solía ser lo habitual en estas fechas, pero rondan el 85% de ocupación, una cifra nada desdeñable para un sector que ha estado dos años en la cuerda floja por la pandemia.