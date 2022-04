Lambán critica al PP en las Cortes: "Son un partido viejo, rancio, populista y demagogo"

El tono del debate sube en las Cortes de Aragón. Cuando prácticamente entramos en el año de descuento hacia las elecciones autonómicas de 2023, y pocos días después de que el presidente aragonés, Javier Lambán, anunciara que se presentará a la reelección, el líder del Ejecutivo aragonés sube el tono ante la oposición, principalmente, ante el Partido Popular, que este miércoles ha vuelto a insistir en la bajada de impuestos como respuesta a la actual crisis de la guerra de Ucrania.

En línea con la pregunta realizada por la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, cuestionaba a Lambán sobre la "pasividad" del Gobierno autonómico ante las "necesidades de las familias y las empresas".

"¿Ha calculado cuánto supone el incremento de la inflación para los aragoneses? ¿Cuánto podrían rebajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas bajas y medias? ¿Ha calculado con qué pueden ayudar a las empresas para asumir ese incremento del coste energético y garantizar su actividad y el empleo?", le preguntaba Vaquero a Lambán en el inicio de esta segunda sesión plenaria, tras reprocharle que "el PP está aportando soluciones y ustedes las rechazan".

"¿Ha calculado de dónde puede quitar gasto político y quitar lo que sobra para llegar a lo que falta? Si tomara alguna de estas medidas no tendría que recortar el presupuesto de sanidad ni la tentación de reducir el presupuesto de las asociaciones", ha denunciado.

"En momentos como estos, hay que bajar los impuestos", ha vuelto a reclamar la portavoz conservadora, en línea con las demandas del partido a escala nacional.

El presidente de Aragón ha negado la mayor sobre la "pasividad" y la "falta de medidas", pero además, ha criticado el discurso y la labor del PP durante toda la democracia.

"Dejando de lado su sonsonete cansino y plagado de mentiras, le voy a decir que hay algo recurrente en su discurso y del PP en todo el país, y si se llevara a cabo, el país quedaría destruido. Su sonsonete de la bajada de impuesto es antes y después de la guerra, porque no tienen otra cosa que proponer", ha criticado Lambán. "¿Cómo se conjuga la bajada de impuestos con aumentar la financiación autonómica?", se ha preguntado el presidente autonómico.

Lambán ha criticado el discurso "profundamente populista" del PP que "apela a las bajas pasiones de la gente para demoler el propio sistema, persiguiendo otro objetivo, que no es el de aliviar a las clases medias y bajas". Un discurso "cínico", en palabras del presidente autonómico, porque "ustedes nunca hacen en el Gobierno lo que dicen cuando están en la oposición".

El líder del cuatripartito ha zanjado su discurso calificando al PP como un partido "viejo, rancio, populista y demagogo".

Ha asegurado Lambán que "en la democracia española no se les puede atribuir ni un solo logro; no han puesto nada en este país". Y ha asegurado que "se les espera de verdad porque un sistema como el nuestro no es posible que funcione sin un centro derecha potente y adaptado a los parámetros europeos".

