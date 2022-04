García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza: «Si algo es perjudicial no puede condicionarse a su pago»

La noticia corrió como la pólvora a media tarde del martes. Sanidad iba a prohibir que la hostelería ofreciera vino o cerveza en sus menús. De hecho el Ministerio tuvo que salir a la palestra y negar la mayor. «Desde el Ministerio de Sanidad reiteramos que es una información falsa» e hicieron hincapié en que la nueva Estrategia de Salud Cardiovascular aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud consistía en unas «recomendaciones de hábitos saludables y no contempla prohibiciones de ningún tipo», según aseguraron.

Preguntado por la polémica, que no llegó a ser tal, desde el Colegio de Médicos de Zaragoza, su presidente, Javier García Tirado, reconoció que «el alcohol no es beneficioso, sobre todo en dosis altas o según la predisposición de cada uno», sin embargo, en dosis moderadas «no tiene trascendencia». Por eso, afirmó que solo la posibilidad de su puesta en marcha ya la considera un «sinsentido».

Además, se preguntó que si la prohibición solo se realizaba para si inclusión en los menús, «¿si lo pagas sí se puede ofrecer?» De hecho comparó esta medida que no se llevará a cabo con otra que sí se puso en marcha, como fue la de que las bolsas de plástico dejaran de ser gratis para evitar la contaminación. «Si es malo y contamina, no deja de serlo por pagar 20 céntimos» y lo mismo sucede con la cerveza o la copa de vino que se ofrece con los menús, que es «igual de perjudicial si se paga o si se incluye», incidió. Y añadió que sucede algo parecido con el tabaco, que se dice que no se puede fumar en las terrazas sino que hay que apartarse pero «también perjudica a uno mismo el fumar». Es por eso que reconoce que si uno es «purista» y «defiende a ultranza la salud» habría que «prohibir el consumo de tabaco antes que el del alcohol», señaló el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza.

En este sentido, quiso hacer hincapié también, en la importancia del consumo moderado, que es lo que se potencia en los menús.

Con «sentido común»

Para García Tirado, «no hay que pasar de medio vasito de vino o de cerveza al día y si es cada dos o tres días mucho mejor», reconoció. Pero también quiso remarcar que todo debe estar «condicionado» por el organismo», por lo que pidió «sentido común» y que las decisiones se tomen de manera individualizada. En este sentido, señaló que por ejemplo, la ingesta de alcohol es «totalmente contraproducente para los niños».

La salud, la prevención de problemas cardiovasculares, debe ser lo que marque el ritmo de las medidas y si «algo es perjudicial hay que impedir o prohibir su uso, pero no condicionarlo a su pago», insistió.