La FIMA de Zaragoza confía en alcanzar los 100.000 visitantes

La Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (FIMA), que hoy termina en Zaragoza, ha registrado un «buen balance», en palabras de la organización, que cifra en unos 100.000 el número de visitantes alcanzados, aproximadamente.

«Es un buen resultado a la vista de todas las dificultades que hemos tenido para sacar adelante esta edición y de la satisfacción que hay en los expositores», subrayó Rogelio Cuairán, director de la Feria de Zaragoza. «Es sin duda un balance positivo», añadió.

El responsable del recinto ferial incidió en que la afluencia de este año está «lejos» de la que se registró en el ejercicio anterior, en 2020, cuando se superaron los 200.000 visitantes. Paralelamente, la organización ha notado de que el público que asiste a la FIMA de este año «viene con un interés real de hacer negocio».

Periodo de transición

«Está el público que viene a dar una vuelta, pero el público de este tipo ha disminuido, de forma que el que viene es porque quiere ver, negociar y hablar con los expositores con la intención de hacer negocio», manifestó Cuairán.

Cuairán señaló que se trata de una edición «de transición» hacia la de 2024, dado que se trata de una celebración que se realiza cada dos años. Además, indicó que este año se han presentado diversos problemas graves que han obligado a posponer la organización de la feria, como la variante ómicron, además del posterior estallido de la guerra en Ucrania, una potencia agrícola.

«Todo eso nos ha afectado y a pesar de ellos la hemos organizado y va ser la mayor del primer semestre en el sur de Europa, además de la primera de España», explicó. «La hemos hecho por el compromiso que tenemos con el sector agrícola y el sector agroindustrial», continuó.

Optimismo

La penúltima edición de la FIMA se hizo en febrero de hace dos años, «justo antes de que empezaran los confinamientos». Y ahora la dirección de la Feria de Zaragoza confía en que la actual feria siente las bases para la próxima edición, en 2024, cuando se espera que sea, «como mínimo», como la de 2020.

Y ello es así debido a la respuesta registrada en afluencia de pública, que «lleva al optimismo» respecto de la futura celebración. En este sentido, aseguró que, «con toda seguridad», se volverán a retomar las cifras habituales para este tipo de eventos.

Cuairán no facilitó cifras de las operaciones llevadas a cabo en la feria. «No llevamos el control del número de operaciones cerradas, ya que es una cuestión que depende de cada empresa, no forma parte de nuestra actividad», precisó. «Sabemos a través de los expositores que sí se han hecho transacciones, pero no podemos facilitar ninguna cifra», afirmó.