Buscar la oferta y recorrer los supermercados para encontrar el producto a mejor precio tiene su premio y es ahorrar en la cesta de la compra. Sin embargo, todos no podemos hacer ese trabajo de campo, así que la OCU lo ha hecho por nosotros y ha dado a conocer que todas las cadenas han subido una media de casi el 10%, según una encuesta publicada en la que analizan un total de 156 productos hasta marzo de este año.

Este estudio complementa uno hecho público en octubre del pasado año, y cuyo resultado señalaba que en las tres provincias aragonesas se puede ahorrar más de 1.100 euros al año si se compra en el supermercado más barato, que en Aragón es Alcampo y Family Cash, situado en Plaza. El esfuerzo de buscar y comprar cada artículo en la tienda a veces no compensa, ya que en ocasiones no se ahorra ni el 10%, pero en otros casos sí. Entre el 10 y el 15% se puede pagar de menos en Zaragoza, mientras que no se alcanza esa cifra ni en Huesca ni en Teruel. En una de las localidades donde más se puede ahorrar buscando la oferta es Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, donde la cesta de la compra puede llegar a costar 3.500 euros menos.

El alza de precios se ha debido a la combinación entre la guerra de Ucrania, el paro en los transportes y el alza de la luz y el gas. De ahí que la OCU analizara un total de 156 productos de nueve cadenas en diez ciudades, entre ellas Zaragoza. Los productos analizados correspondían 107 a marca del fabricante, 28, blanca y 21 productos frescos. De todos ellos, seguidos durante tres meses (por lo cual no había todavía desabastecimiento) solo 25 habían bajado su precio medio, mientras que 121 lo habían subido, y no poco, según la OCU, ya que el alza había sido de casi el 9,5%. Entre los que más subieron sus precios destacan los supermercados de Mercadona (11,9%), Eroski (10,6%) y El Corte Inglés (10%), mientras que los que menos, Dia (8,5) y Caprabo (8,9%). Los aceites y sus derivados habían aumentado su precio un 40%.