Zaragoza se echa a la calle el Primero de Mayo

Zaragoza ha vuelto a celebrar un reivindicativo 1 de mayo, Día del Trabajador, después de dos años de pandemia de coronavirus. La marcha ha comenzado con una gran puntualidad, con miles de personas que han salido desde la plaza San Miguel hacia el Paraninfo convocados por los sindicatos UGT y CCOO, bajo el lema Subir salarios, contener precios y más igualdad. En el conjunto de Aragón han sido muy nutridas las concentraciones que se han llevado a cabo en distintas ciudades en las que se ha salido a la calle, en lugares como Huesca y Teruel y en distintas cabeceras de comarcas.

Los líderes de ambas fuerzas obreras, Manuel Pina, de Comisiones Obreras, y Daniel Alastuey, de UGT, han tomado la palabra en el Paraninfo de la plaza de Aragón para advertir de que "vendrán meses conflictivos si los empresarios no suben los salarios".

"Si los empresarios no quieren acuerdo, habrá conflicto", ha advertido Pina, que ha criticado fuertemente la reforma fiscal por la que abogan formaciones de derechas, alegando que en España la presión impositiva es menor que en el resto de Europa.

Alastuey ha recordado que la movilización del Primero de Mayo se remonta a hace ya 133 años y ha tenido palabras duras contra la siniestralidad laboral, que en Aragón dejó el año pasado 26 fallecidos, por cuatro en lo que va de año.

Las primeras impresiones es que la presencia está siendo considerable, si bien es cierto que quizás no se alcancen los niveles de 2019. Esa era precisamente una de las incógnitas de la jornada, una vez superadas las restricciones que trajo aparejado el covid. Este año, en el marco del alza del coste de la vida, este día se mostraba como una de las pruebas de fuego para ver si la fuerza social de la clase trabajadora mantenía la misma fuerza en la calle.

Avances sociales

Alastuey y Pina han elogiado los "avances sociales" que han supuesto, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, la reforma de las pensiones y del salario mínimo interprofesional, así como la reforma laboral, "que se ha traducido en que el pasado mes de marzo los contratos indefinidos hayan supuesto el 30% del total", frente a porcentajes en torno al 5% y el 8% antes del cambio legislativo. Por ello han hecho "un balance muy positivo" de lo logrado en la lucha sindical en los dos últimos años.

El secretario general de CCOO en Aragón ha subrayado la importancia de "recuperar la normalidad en la calle" tras dos años en que el Primero de Mayo no se ha podido celebrar como es tradicional debido al coronavirus. Manuel Pina ha enumerado los conflictos laborales actuales en Aragón, como el de los temporeros del campo y en el grupo Avanza y ha denunciado que "los profesores y profesoras de nuestra comunidad son los peor pagados de España". Asimismo, ha abogado por un acuerdo que reconozca

En la manifestación, que ha partido a las 11.30 de la plaza San Miguel, se han coreado eslóganes referentes a la situación actual como Con esta inflación llega para jamón, Trabajo precario, vergüenza al empresario y Trabajo de becario beneficio de empresario.

Las referencias a la guerra de Ucrania han sido constantes en los discursos, y se ha hecho mención de los conflictos en Yemen, Palestina y Sáhara, en presencia de un grupo de saharauis con banderas del Frente Polisario.

Pistoletazo de salida

Daniel Alastuey, de UGT, ha dicho que la guerra y "la codicia de los que quieren sacar tajada de ella" han puesto en peligro los avances producidos en materia salarial al dispararse los precios como consecuencia de que los empresarios han encarecido sus productos y servicios, lo que hace que el precio de la crisis lo paguen los consumidores.

Empresarios rácanos que no quieren subir los salarios

"Hoy es el pistoletazo de salida de una movilización que crecerá y crecerá si los empresarios no se sientan a la mesa, si no admite que esta crisis tiene que repartir sus cargas entre todos", ha advertido Alastuey, que ha insistido en que los empresarios "rácanos que no quieren subir los salarios" deben asumir su parte en esta situación.

En la manifestación han intervenido Javier Sada, en representación institucional de las Cortes, y Lola Ranera, secretaria de Política Institucional del PSOE, que ha señalado que el "objetivo es mejorar las condiciones laborales, conseguir salarios dignos y, sobre todo, fortalecer los servicios públicos".