Tras dos años de pandemia, el alza de los precios y la incertidumbre por la guerra en Ucrania sacuden de nuevo los cimientos de la sociedad. Pensionistas, jóvenes y asalariados ofrecen su visión sobre el panorama actual, valoran el papel de los sindicatos y fijan los retos para el futuro.

Ana Pardos

72 años. Jubilada (Trabajó en el sector de la Confección)

«La situación de ahora es penosa pero parto de la base de que cuando era pequeña no tenía luz en casa, así que no estamos tan mal, por mal que esté todo. Sin esfuerzo no se consigue nada. Falta rasmia»

Pedro Carnicer

63 años. Jubilado

«La clave está en mejorar la calidad del trabajo de los jóvenes y, a partir de ahí, mejorará todo lo demás. Es la pescadilla que se muerde la cola. De ahí para arriba todo irá mejorando. Los sindicatos siempre hacen lo que buenamente pueden y hay que seguir intentando conseguir más cosas»

Manuel Marteles

89 años. Jubilado

«Trabajé 50 años, llevo 25 jubilado y sigo luchando. Cuando llegó la Constitución en el 78 lo dejamos todo en manos de los políticos. Nos relajamos, les dejamos hacer y la liamos. Hay que volver a las calles»

Celia Lizana

53 años. Secretaria general de sanidad de CCOO

«Creo que no hay que reorientar la lucha sindical, ya está bien orientada. En la pandemia hemos sido más necesarios que nunca, hemos estado en las negociaciones de los ertes y defendiendo a los trabajadores esenciales. Ahora, con la subida del salario mínimo y otras normas, demostramos que seguimos estando ahí»

Nicolás y Daniel Gabás

17 y 18 años. Estudiantes

«Lo que me habían dicho hasta ahora de los sindicatos era todo malo. Que se dedican a regalar bolis y poco más. Hay que deshacer esa imágenes que tienen los jóvenes y que se difunde muy fácil y rápido por las redes. Hay que explicar lo que han conseguido. No existen soluciones fáciles para problemas complejos, pero cualquiera que no quiera pensar se las cree»

Francisco José Cativiela

56 años. Sector del Transporte

"Tenemos que ir hacia la libertad. Tendría que haber menos sectarismo tanto en los sindicatos como en los partidos. Creo que ahora, tras dos años de pandemia, estamos peor que antes. La situación aún no está rematada".

Rosa Sanz

56 años. Sector del Comercio

«Los salarios en mi sector siguen siendo bajos. Somos casi todo mujeres además y no nos ofrecen jornadas completas. La lucha tiene que ir hacia mejorar los salarios con convenios sectoriales y más conciliación. La pandemia fue horrible, los sindicatos hicimos lo que pudimos»

Rosana Alcarraz

52 años. Gerocultora

«Tenemos que seguir peleando por la actualización de nuestros convenios y salarios. Hay que luchar porque la patronal se niega. El papel de los sindicatos tiene que servir para mejorar las condiciones de los trabajadores puesto que las empresas y la administración se resisten. Si en la pandemia éramos esenciales, ahora también»

María, Pilar, Teresa y Elia

Jubiladas

«Lo primero y lo más importante es no perder los derechos que se han conseguido hasta ahora. Es peligroso que la extrema derecha pueda entrar en los gobiernos y los ayuntamientos, así que hay que seguir peleando y que más gente salga a la calle para conseguir derechos. Hay que trabajar duro»