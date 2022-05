Aumentan los jóvenes de Aragón adictos a las redes sociales tras la pandemia

En el momento en el que un hábito pasa a convertirse en una necesidad imperiosa se pasa a hablar de una adicción. En ese sentido, la pandemia obligó a la población a adaptarse a una nueva forma de vida en la que las pantallas desempañaban un papel crucial. Se instauraron así nuevos hábitos que, en muchos casos, han llegado para quedarse y, en otros, han derivado en problemas graves.

Los psicólogos confirman que son muchos los jóvenes que durante el confinamiento se refugiaron en las pantallas y en las redes sociales como único lugar para relacionarse con sus iguales. Ahora, meses después y con la nueva realidad cada vez más asentada, también son muchos los que siguen anclados a una realidad que solo existe dentro de las pantallas.

«En el caso de los adultos han sido muchos los que durante la pandemia han tenido que aprender a adaptarse al teletrabajo y a las relaciones basadas en dispositivos digitales. Ahora son los jóvenes los que van a tener que aprender de cero a desenvolverse en situaciones analógicas porque, al final, son necesarias para temas cotidianos, como el trato con personas que están fuera de su entorno», explica José Mendi, psicólogo zaragozano.

«Somos nosotros como sociedad, con nuestros propios comportamientos, los que convertimos una herramienta más en algo malo»

El profesional admite que «aislarse en una burbuja» ya era una cuestión habitual en los adolescentes antes de la llegada de la pandemia. «El problema de las burbujas que se crean los jóvenes en torno a sus pantallas está en que les limita la interacción simplemente a sus iguales. Además, en cuanto a información, desaparece la opción de contratar, llegan a estar tan enganchados que lo único que aparece en las pantallas es lo único que se creen, para ellos no hay otra realidad y eso puede ser un gran problema», explica.

Mendi asegura que las redes sociales por sí mismas no suponen ningún inconveniente sino que son los propios jóvenes con su uso los que pueden provocar situaciones complicadas y potencialmente peligrosas. «Hay que tener en cuenta que hablamos de jóvenes porque son los que habitualmente le dan uso a este tipo de plataformas y los que más las consumen, pero los mismos patrones adictivos se pueden observar en adultos que no saben gestionar bien su tiempo frente a una pantalla», puntualiza el psicólogo.

Además, el profesional añade que el trabajo tiene que partir de los individuos como sociedad. «Vivimos en un mundo que está constantemente cambiando, cualquiera que te diga que lo analógico es mejor está destinado a quedarse atrás», explica Mendi que añade que el objetivo debe pasar por adaptarse a lo que las novedades pero manteniendo una correcta relación con este tipo de tecnologías.

Nueva política de actuación

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza llevan un mes aplicando nuevas técnicas de actuación que tienen como objetivo la prevención de la adicción a redes en edades cada vez más tempranas. El Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones realiza ya talleres de entre 5º de Primaria y 4º de la ESO y ya trabajan en ampliar y adaptar los talleres a niveles inferiores de Educación Primaria.

Para personas que ya se encuentran en una situación de adicción se han ampliado y actualizado las intervenciones que ya existían con un programa específico de actuación.

Según los datos registrados por el CMAPA, este tipo de adicciones, las comportamentales, suponen un 19% de los 892 casos atendidos durante el 2021, la tercera causa mas común por detrás del alcohol y el cannabis.

Nuevos tipos de relaciones

El otro gran aspecto en el que los jóvenes han tomado la deriva ritual está en las relaciones sociales y sentimentales. Aplicaciones como Tinder se han convertido en la forma más cómoda para buscar el amor en una generación que ha nacido con las últimas tecnologías a su alcance y sin ningún miedo a la sobreexposición.

Los profesionales de nuevo hacen especial hincapié en que ningún tipo de aplicación, ni si quiera aquellas enfocadas a buscar pareja son malas por sí mismas. «Somos nosotros como sociedad, con nuestros propios comportamientos, los que convertimos una herramienta más en algo malo», afirma Mendi.

El psicólogo afirma que el problema surge cuando este tipo de herramientas que deberían servir como un complemento dentro de las relaciones sentimentales se convierten en la única alternativa.

«Si estamos hablando de una persona mayor, alguien que se ha quedado sin pareja y que ya no acude a bares o lugares en los que puede acercarse y simplemente conocer gente, entonces sí que me parece una buena opción», explica el psicólogo, «pero si de quien estamos hablando es de un joven que está en edad de salir de tener sus grupos de amigos, lo mejor sería que las relaciones se forjaran a través de un ámbito real y no tan solo a través de una pantalla», añade.