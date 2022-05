Nace en Aragón la primera asociación de pacientes trasplantados de córnea

Tener un problema en la córnea puede derivar en una pérdida total de la visión. Los trasplantes de esta membrana transparente que cubre el ojo son más comunes de lo que puede parecer y un grupo de pacientes en Aragón acaba de formalizar en la comunidad la primera asociación de este tipo de enfermos.

Bajo el nombre de ATCA (Asociación de Trasplantados de Córnea de Aragón), el colectivo nace con 26 socios y busca «apoyar en lo que haga falta» a los enfermos y a sus familias en una dolencia que, en estos momentos, tiene una lista de espera de 18 meses en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. «Es mucho tiempo», señala a este diario su presidente, José María Anoro.

Antes de la pandemia, el Clínico y el Servet realizaban entre 100 y 110 trasplantes. En estos momentos, la cifra ha descendido ligeramente hasta los 70.

En ATCA «tienen cabida» todos los pacientes trasplantados de córnea completa o selectiva o los que estén pendientes de ser operados. «La intervención completa se hace en los casos más graves y los que son más problemáticos. En cualquier caso, el área de córneas hace magia sea la intervención que sea porque es impresionante el trabajo que desarrollan», explica Anoro.

En el caso de Aragón, este tipo de intervenciones se hacen desde 2015, por lo que tampoco se trata de una cirugía con mucho recorrido. Las intervenciones se desarrollan en los hospitales Clínico y Servet de Zaragoza.

Los motivos que llevan a este tipo de trasplante son genéticos en su mayoría, pero también se realizan tras algún tipo de accidente

«Es importante tener en cuenta que para que se puedan hacer estos trasplantes es imprescindible que haya tejidos disponibles, de ahí la importancia de la donación al banco en Aragón. Siempre se habla de órganos, pero los tejidos también son básicos», reseñó Anoro, que fue trasplantado de la córnea de un ojo y está pendiente del otro.

Índice visual inferior al 60%

«Para poder ser operado hay que tener un índice visual por debajo del 60%. Si estás por encima del mismo, no accedes a la lista de espera», cuenta Anoro. Él sabe muy bien de qué habla porque pudo ser intervenido de la córnea de su ojo derecho, pero no figura en los listados para ser intervenido del otro porque «no cumplo con el requisito», explica. Esto le hace tener una visión «condicionada».

«Me dijeron que si no me hacía el trasplante me iba a quedar ciego. Es una patología progresiva, que empieza siendo imperceptible pero deriva en gravedad. Ahora veo mucho mejor con el que me operaron que con el que estoy pendiente porque el resultado es un cambio brutal en la visión», confiesa.

Casos "preocupantes" en jóvenes

Habitualmente, los motivos que conllevan un trasplante de córnea están asociados a temas genéticos y suelen aparecer a partir de los 60 años. Es el caso de Anoro. Sin embargo, también hay situaciones de intervención quirúrgica que son necesarias tras un accidente en el que sea vea afectada la membrana.

"Es una patología progresiva, que empieza siendo imperceptible pero deriva en gravedad", explica José María Anoro, presidente del colectivo

A pesar de que la edad condiciona esta patología, últimamente se están viendo casos en jóvenes «muy sorprendentes», según Anoro. Este explica que tanto en la asociación como en los servicios médicos de Oftalmología tienen constancia de que el uso «no higiénico» de lentillas está derivando en «la aparición de amebas en las córneas» que son un «grave problema», dice. «No hay que bañarse con las lentillas en una piscina o en el mar, y hay que tener un cuidado de su uso, no llevarlas más de lo estipulado y demás», matiza Anoro.

El trasplante de córnea como tal es rápido, porque no requiere de ingreso hospitalario. Tras el mismo, los pacientes hacen revisión cada seis meses y a diario se echan unas gotas