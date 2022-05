Tinder y el amor tras el covid

«Es una red social más, casi como Tik Tok. Entras para cinco minutos y de repente no te has dado cuenta y han pasado dos horas». Macarena lleva cuatro en Tinder. Su cuenta no ha estado abierta de forma continuada durante este periodo sino que las circunstancias de su vida personal son las que han determinado que su perfil aparezca o no como alguien con quien poder hacer match.

«Conocí a un chico de fiesta, nos liamos y acabó resultando que estaba casado, lo pasé fatal y dije que no creía en el amor, mi solución fue crear un perfil y empezar a conocer gente». Es la anécdota que llevó a la joven oscense a introducirse en esta red social.

Otros casos son menos llamativos. Martín creó su perfil en una noche de cervezas con sus amigos. «Llevaba tiempo pensándolo y con un poco de presión de grupo y un par de cervezas me descargue la aplicación». Dos años después el joven zaragozano sigue usando de forma constante estas y otras aplicaciones de citas.

"La gente no era tan extraña como pensaba y me animé"

Para Lucía el proceso fue similar. «Llegue a casa y mi compañera de piso se había creado la cuenta, al principio pensé que estaba loca, pero después vi que la gente no era tan extraña como pensaba y me animé», cuenta la joven que, aunque actualmente ya no forma parte de la comunidad, pasó varios meses conociendo gente. En su caso, la retirada vino acompañada de una pareja.

La joven reconoce que aunque habitualmente la aplicación ha estado acompañada de tópicos, la situación está cada vez más normalizada. «No me da vergüenza, mi familia sabe que conocí a mi novio por Tinder, es lo mismo que los que se conocen en una discoteca», explica la joven.

Una visión que comparten los otros dos jóvenes, «Si que es verdad que yo soy el que más lo usa, pero en mi entorno para nada es tabú y nunca me he sentido juzgado», explica Martín. «A mi madre le digo sin problemas de si el chico con el que he quedado es de Tinder», comenta Macarena. «Todas mis amigas lo han probado en algún momento u otro», añade Lucía.

"Tinder se convirtió en mi única forma de relacionarme fuera de mi grupo de amigos"

En tiempos de pandemia y con todas las restricciones posteriores, lo que había sido hasta entonces un complemento en su vida sentimental pasó a convertirse en la única forma de ligar. «Estábamos en medio de la pandemia, los bares y las discotecas estaban completamente descartadas, durante muchos meses Tinder se convirtió en mi única forma de relacionarme fuera de mi grupo de amigos habitual», explica Martín. «Era la única manera de suplir la falta de ocio que nos impedía el covid», añade el joven.

Los tres coinciden en que la pandemia ha ayudado a normalizar la aplicación. «Era como tener una cuenta de Instagram pero solo con desconocidos», explica Lucía. Aunque por lo general, los tres jóvenes han tenido buenas experiencias, reconocen que en sus respectivas trayectorias en la red de citas han encontrado de todo.

«He conocido gente súper interesante, que han acabado siendo amigos con los que sigo quedando pero, también otros que no me aportaba nada no he vuelto a saber de ellos», explica Martín. «Al final hay un montón de filtros y tú mismo puedes orientar un poco qué tipo de persona quieres conocer», asegura el joven zaragozano.

En cuanto a los perjuicios que revolotean sobre estas aplicaciones, los jóvenes reconocen que la sobreexposición le ha podido generar problemas. «He tenido épocas en las que solo me hablaban para un encuentro sexual. Eso me provocaba bajadas de autoestima y necesitaba un tiempo de desconexión», asegura Macarena. Aun así, la joven reconoce que la sobreexposición acaba siendo un problema común en todas las redes sociales.