El sector del transporte sanitario pide una mesa de diálogo en Aragón

Los representantes del transporte sanitario en Aragón han solicitado este martes la creación de una mesa de diálogo del sector en la que debatir la situación del servicio de ambulancias en la comunidad. Lo han hecho durante la Comisión de Comparecencias de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón a través de dos representantes del Sindicato Cooperación Sindical, Juan Antonio Busqueda y Pedro Royo.

Estos han expuesto, tras repasar la historia más reciente del transporte sanitario en Aragón, que la disposición de este órgano de consulta "permitiría estar al tanto" de lo que sucede "tras muchos años de problemas", han dicho. Todos los grupos parlamentarios han visto con buenos ojos la posibilidad de crear esta mesa de diálogo.

La propuesta se ha hecho instantes después de que el Salud publicará este martes en su web la licitación del nuevo contrato de ambulancias en Aragón para los próximos años. El pliego, presentado públicamente el pasado viernes, casi duplica su cuantía al pasar de los 19 millones anuales de ahora a los 32 millones de euros, pero los trabajadores no han dispuesto de tiempo para analizar las condiciones técnicas del mismo antes de comparecer.

Precisamente, desde el Sindicato Cooperación Sindical ya trasladaron la semana pasada, tal y como recogió este diario, que la cantidad era "insuficiente" porque no englobaba lo firmado en el convenio colectivo. Aquí radica en estos momentos el mayor problema del transporte sanitario en Aragón, porque ese convenio (pactado con Acciona, que no se va a presentar al nuevo contrato) está impugnado por parte del Gobierno de Aragón a la espera de resolución judicial.

"Esa impugnación es decepcionante e irresponsable. No ha habido con nosotros una actitud de activa escucha, sino que han tenido más tiempo para la crítica", han señalado los portavoces sindicales. "Valoramos positivamente que el contrato tiene más dinero y que no se van a perder recursos, pero sacar unos pliegos cuando se ha judicializado el convenio es una irresponsabilidad. El contrato supone que el 80% del dinero es para la plantilla, pero si no sabemos cuáles son las condiciones de la plantilla porque no hay convenio, ¿qué empresa va a venir a encargar de esto?", han añadido.

Otro posible escenario de huelga

Del mismo modo, desde el Sindicato de Cooperación Sindical han advertido de que si en el juicio se estima la demanda de la DGA, "volveremos a la casilla de salida" con "una huelga indefinida en el sector y un convenio colectivo caducado", ha señalado Busqueta.

"Nosotros no estamos hipotecando la sanidad porque no somos ni un 1% del presupuesto aragonés en Sanidad", ha apuntado. "Lo que se firmó es un convenio solidario porque sale de prescindir de pluses fijos de los trabajadores en favor de toda la plantilla. Es un convenio justo", han matizado.

Precisamente la impugnación del convenio colectivo por parte de la DGA ha sido objeto de las críticas de Ciudadanos y de PP. "La DGA no quiso meterse en un conflicto entre empresa y trabajadores y después de un año de huelga, con un acuerdo firmado, el mismo es impugnado por un gobierno socialista que pone en valor la lucha sindical, lo que nos sorprende negativamente", ha dicho Susana Gaspar (Ciudadanos). José Antonio Lagüéns (PP) tildó de "muy grave" el escenario por "una gestión negligente" de la Administración.

La mayoría de los grupos, a favor de internalizar

Por otro lado, durante la comisión varios partidos se han mostrado partidarios de internalizar el servicio de transporte sanitario en Aragón. Sobre la mesa se han puesto ejemplos como Baleares y La Rioja, donde las Administraciones son las encargadas al 100% de la gestión, o Andalucía, que tiene un modelo mixto.

"No se puede dejar en manos privadas lo que es un derecho a la salud y ha sido una oportunidad perdida de la DGA para internalizar el servicio", ha dicho Álvaro Sanz, de Izquierda Unida. "La DGA no ha hecho nada en este tiempo por valorar esta opción. Y ahora lo que nos preocupa es la judicialización del convenio colectivo, ese es el debate, porque puede dejar un limbo jurídico muy peligroso", ha apuntado.

Desde el PAR, también Esther Peirat ha señalado que "debemos valorar la internalización" de las ambulancias. "Es un tema complejo y fundamental, pero ya con el borrador el territorio habló y hay que abordarlo", ha apuntado. Itxaso Cabrera, de Podemos, e Isabel Lasobras, de CHA, también han apuntado a esta idea. De hecho, Lasobras ha manifestado que su partido "reiteradamente" ha planteado la no externalización del servicio del transporte sanitario.