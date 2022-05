Más del 80% del contrato anual de las ambulancias en Aragón es para pagar nóminas

El Salud publicó ayer (aunque estaba previsto para el pasado sábado) la licitación del nuevo contrato del transporte sanitario urgente en Aragón para los próximos cuatro años y de la documentación se desliza que más del 80% del presupuesto es para pagar las nóminas de los trabajadores. En concreto, 26,7 millones de los 32 millones anuales que contempla el pliego son para los costes derivados de la mano de obra directa.

Asimismo, en el cómputo global de los cuatro años de servicio, el abono a los empleados será de 106,8 millones de los 127 millones totales a los que asciende el contrato.

En el cómputo global de los cuatro años de servicio, el abono a los empleados será de 106,8 millones de los 127 millones totales a los que asciende el contrato

La DGA prácticamente ha duplicado el coste del transporte sanitario (hasta ahora era de 19 millones al año) y el aumento del personal que se contempla, al pasar de casi 200 trabajadores a 700, sustenta que el grueso del nuevo pliego se destine a nóminas.

Una vez publicada la licitación de las nuevas condiciones del transporte sanitario, las empresas tienen ahora hasta el 3 de junio para presentar sus ofertas.

Según la documentación, los costes directos en los 90 vehículos que estarán operativos para el traslado urgente de pacientes en Aragón será de 1,6 millones al año (6,4 en cuatro años), mientras que se contemplan 941.000 euros para gastos operativos.

Un millón al año de beneficio para la empresa

En el apartado de costes indirectos, el pliego del Salud contempla 1,6 millones al año para gastos generales (6,4 en cuatro años) y un beneficio industrial para la empresa adjudicataria del contrato que será de poco más de un millón al año (cuatro millones en cuatro años).

Una vez publicada la licitación de las nuevas condiciones del transporte sanitario, las empresas tienen ahora hasta el 3 de junio para presentar sus ofertas.

"Si no sabemos cuáles son las condiciones de la plantilla porque no hay convenio, ¿qué empresa va a venir a encargar de esto?», dijo Juan Antonio Busqueta, del Sindicato Cooperación Sindical

En este proceso, en principio, no estará Acciona, la actual empresa gestora de las ambulancias en Aragón. Esta entidad, precisamente, fue la que firmó en febrero el convenio colectivo con los trabajadores del sector que puso fin a la huelga y que ahora está impugnado por el Gobierno de Aragón.

Esta cuestión, pendiente de un juicio que tendrá lugar el 17 de mayo, centró ayer parte del debate en la Comisión de Peticiones y Comparecencias Ciudadanas de las Cortes de Aragón, donde intervinieron Juan Antonio Busqueta y Pedro Royo, portavoces del Sindicato de Cooperación Sindical.

Posible retroceso a la huelga

«Valoramos positivamente que el contrato tiene más dinero y que no se van a perder recursos, pero sacar unos pliegos cuando se ha judicializado el convenio es una irresponsabilidad. Si no sabemos cuáles son las condiciones de la plantilla porque no hay convenio, ¿qué empresa va a venir a encargar de esto?», dijo Busqueta.

El convenio firmado con Acciona contemplaba una subida salarial de los trabajadores hasta 2026. Teniendo en cuenta el nuevo contrato de la DGA y lo que los sindicatos pactaron, la cifra de 127 millones para cuatro años es «insuficiente» para los sindicatos a pesar de que el 80% del total es para pagar nóminas.

Dado este escenario, desde el Sindicato de Cooperación Sindical advirtieron ayer de que si el TSJA estima la impugnación al convenio por parte de la DGA «volveremos a la casilla de salida» con «una huelga indefinida en el sector y un convenio colectivo caducado», reiteró Busqueta.