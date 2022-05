El PSOE de Zaragoza abre campaña con mitin y eslogan

Casi ni una pausa hubo entre el final de los discursos y la pregunta obvia de la mañana. ¿Va a ser Lola Ranera la candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza? No hubo respuesta, ni la habrá en breve. Se diría que por la contestación que dieron el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, y la propia implicada la portavoz municipal tiene pocos números de pelear por el primer sillón de la ciudad en las próximas elecciones. O que como mucho tiene las mismas opciones que cualquier otro.

De no ser así, parecía este miércoles un momento perfecto para dar un espaldarazo a la jefa de la oposición en el ayuntamiento, que tuvo que apechugar al frente del grupo municipal en esta legislatura tras la escapada de Pilar Alegría, primero a la delegación del Gobierno en Aragón, hoy ministra de Educación.

"En este momento no hay ni una sola fuerza que haya anunciado su candidato a la alcaldía. En el PSOE habrá unas primarias donde se decidirá, por ahora estamos como los demás", afirmó Lambán. La portavoz municipal aún dio menos pistas. Ni hablando en tercera persona. "Ranera lo que tiene es una responsabilidad con los vecinos y los militantes", zanjó.

Todo empezó como cualquier mañana de mitin, con música a un considerable volumen --desde Serrat hasta Estopa-- y un buen número de afiliados y simpatizantes haciendo corros en la plaza Santa Rosa de Lima, en Las Fuentes. Después hubo un vídeo, aplausos, discursos, más aplausos, abrazos, más aplausos... En fin, todo en el orden correspondiente a un acto electoral, a la precampaña que algunos pocos niegan y otros vemos bien claro. Todo PSOE, todo ciudad. Con excepciones: de La Romareda no se quiso hablar, ni de los Juegos Olímpicos.

El caso es que Alegría venció claramente en las urnas hace tres años (10 concejales), pero la alianza del PP (8) con Ciudadanos (6), unido al apoyo de Vox (2), dio el Gobierno de la ciudad a Jorge Azcón, hoy favorito indiscutible a repetir como primer edil siempre que él --y su partido-- crean conveniente que es más útil su continuidad en Zaragoza y la hipotética garantía de otros cuatro años de alcaldía, que su batalla contra Lambán por el Gobierno de Aragón.

Por ahí empezó el primer mitin de la campaña 'Zaragoza es mucho más', con Ranera respaldada por otros cargos socialistas como Sánchez Quero o Pérez Anadón y recordando la aritmética apoyada en la ultraderecha que decidió el presente mandato municipal. “Ha abandonado a gran parte de los zaragozanos, a los barrios. Solo ha atendido las necesidades de unos pocos, cuando Zaragoza es mucho más, son sus barrios. Allí es donde viven el 90% de los zaragozanos. Se han preocupado en hacer la plaza de Santa Engracia, la de Salamero, la de Los Sitios o la de San Pedro Nolasco, pero hay proyectos y reivindicaciones históricas de la ciudad que siguen pendientes".

"Solo gobierna (Azcón) al servicio de intereses privados y electoralistas, para unos pocos, para los suyos, para sus votantes, sin tener en cuenta a los barrios ni el interés general de la ciudad” Lola Ranera - Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza

"Solo gobierna al servicio de intereses privados y electoralistas, para unos pocos, para los suyos, para sus votantes, sin tener en cuenta a los barrios ni el interés general de la ciudad”, ha señalado la edil, que ha recordado algunos de los proyectos pendientes, como la reforma de la avenida de Cataluña, el plan director del parque Tío Jorge, la eliminación de los postes de Valdefierro, los grupos sindicales o el transformación de la antigua Giesa.

La portavoz socialista ha hecho especial hincapié en la discriminación que sufren en estos momentos los barrios rurales. “No vamos a consentir que se siga tratando a nuestros vecinos como ciudadanos de segunda. Estarían absolutamente abandonados de no ser por el compromiso de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que a través de un convenio aportará 3 millones cada año hasta 2023".

El presupuesto municipal recoge "la friolera de 70.000 euros" destinada a todos estos núcleos, ha añadido Ranera. A día de hoy, los vecinos de Garrapinillos, Monzalbarba, Montañana y San Juan de Mozarrifar siguen sin pabellón, por no hablar de los vecinos de Torrecilla de Valmadrid, que ni siquiera tienen abastecimiento de agua corriente.

La portavoz municipal del PSOE ha destacado que fue un ayuntamiento socialista el que transformó la ciudad y la convirtió en "la Zaragoza que conocemos”, en referencia a la herencia que dejó Juan Alberto Belloch, alcalde entre 2003 y 2015. “Solucionó la movilidad en el eje norte-sur con el tranvía, construyó más de 100 kilómetros de carriles bici, renovó decenas de calles y devolvió el protagonismo a nuestra riberas. Todo un legado que ahora empieza a perderse porque se ha dejado de mirar a los barrios”, ha afirmado la socialista.

La plataforma ‘www.zaragozaesmuchomas.com’ servirá para recorrer cada barrio "porque nosotros sí que nos creemos que hay que gobernar para todos, para el conjunto de la ciudadanía, sin discriminar ni generar desigualdades", afirmó antes de concluir tajante: "Tenemos más claro que nunca que es la hora de los barrios”, ha manifestado Ranera.

Lambán y la derecha aragonesa

Lambán, que ya avisó en el congreso socialista del pasado noviembre que estaban "cargando las pilas" para recuperar Zaragoza, felicitó al grupo municipal del PSOE por el “trabajo y esfuerzo” desarrollado durante estos tres años en los que ha tenido enfrente al Gobierno de Azcón, "un Gobierno vacío, sin proyecto y átono, un Gobierno con una hoja en blanco, salvo si consideramos servicios a la ciudad aquellos que ha prestado a sus ámbitos sociales, económicos y geográficos residenciales más cercanos".

La derecha aragonesa "siempre ha sido eso y no lo ha cambiado el actual alcalde de la ciudad”, ha resaltado Lambán. Ante esta situación, en la que Zaragoza “está perdiendo cohesión y posiciones en el ránking de las ciudades españolas a pasos agigantados”, por lo que ha apostado por que el PSOE vuelva a asumir su “responsabilidad” y gobernar de nuevo Zaragoza "para devolver el potencial que tiene esta ciudad y que la derecha se ha propuesto adormecer". No solo la derecha, según sus palabras: "Después de la última legislatura de Belloch llegó la nada, la más estruendosa nada".

Según Lambán, al PP no le interesan desde el punto de vista colectivo las ciudades, "solo para obtener provecho para sí mismos y sus amigos”, ha señalado Lambán, que ha recordado que el Gobierno de Aragón ha hecho en estos siete últimos años más por Zaragoza que el propio ayuntamiento de la ciudad. “Las políticas sociales del consistorio las financia fundamentalmente el Gobierno de Aragón, las actuaciones en los barrios las está propiciando el Gobierno de Aragón".

Así pasó a relatar el presidente de Aragón, que en el mitin actuó como secretario general de los socialistas, algunas de sus intervenciones en la ciudad. "Estamos cubriendo las expectativas educativas del Sur de Zaragoza e impulsando el centro de salud del barrio Jesús, la residencia de mayores en Valdefierro y lanzando programas de verdad para solucionar el problema de viviendas para jóvenes, con mil viviendas en los cacahuetes de la Expo y otras 500, en Valdefierro”.

No obstante, el “progreso” de la ciudad, ha señalado Lambán, debe salir del Ayuntamiento de Zaragoza, pero el actual Gobierno PP-Cs "no tiene pulso político, ni ideas, ni proyecto”, pero Zaragoza no se puede "permitir el lujo" de sufrir una falta de cohesión interna con privilegios hacia el centro en detrimento de los barrios y la progresiva pérdida de categoría de Zaragoza como ciudad en el ránking nacional e internacional.

Por eso, la campaña ‘Zaragoza es mucho más’ está alineada con la vuelta que los socialistas queremos protagonizar al Gobierno de la ciudad en las próximas elecciones, porque la ciudad lo necesita”, ha dicho Lambán, que ha recordado que Zaragoza ha tenido tres grandes momentos en el ayuntamiento en los últimos 50 años: "Sainz de Varanda democratizó la institución, González Triviño construyó los grandes equipamientos y Belloch puso a la ciudad en el mapa del mundo, que es a lo que tiene que aspirar Zaragoza" en lo que Lambán prevé como "el cuarto gran momento" en la historia de la capital que "este PSOE está dispuesto a protagonizar" para llevar a la ciudad al destino "que merece".

Para terminar, el jefe de los socialistas ha insistido en que Zaragoza no puede soportar "más tiempo" la progresiva pérdida de categoría como ciudad. "Menos mal que el grupo municipal ha demostrado que en la casa consistorial queda algo de inteligencia y de vida".