Aragón Existe siembra para las elecciones

La eclosión de la España Vaciada el 31 de marzo de 2019 colmando de gentes del medio rural las calles de Madrid fue lo que muchos entienden como el principio de todo. Como el 15M de los indignados tuvo en Podemos su principal fruto político, la revolución de la España de interior y despoblada empieza a cristalizar en proyectos que pierden el miedo a llamarse partidos.

Este jueves se presentó Aragón Existe con los portavoces de las tres provincias. Paco Juárez (Zaragoza), Raquel Marco (Huesca) y Beatriz Martín (Teruel) llevarán sus propuestas por el "reequilibrio territorial y contra la despoblación" a toda la comunidad.

A un año de las elecciones autonómicas, la herramienta política heredera de Teruel Existe y aglutinadora de las demandas de un medio rural que se siente "abandonado", Aragón Existe quiere sembrar el terreno para alcanzar las mayores cotas de representatividad posible en 2023. En el Gobierno de Aragón, en las Cortes y en cuantos más ayuntamientos, mejor.

Con la "transversalidad" por bandera, insisten en que tejerán alianzas con quien abrace sus políticas, que ubican "por encima del eje de izquierda y derecha".

Por delante tienen doce meses para echar raíces en el territorio y evitar el pinchazo –que ellos niegan– de la España Vaciada en Castilla y León, que pese a cosechar 20.000 votos, no alcanzaron para un procurador. El éxito de Soria ¡Ya!, que logró tres representantes, casi se da por hecho en Teruel.

El aprendizaje de Castilla y León

Beatriz Martín, senadora de Teruel Existe y desde el jueves portavoz del partido en la provincia, explica el aprendizaje de las elecciones castellano leonesas, que les ha hecho mover ficha pronto. "Para nosotros (el resultado electoral de Castilla y León) fue un éxito igualmente, pero de todo se aprende", reconoció.

"Quizá la base social no estaba muy arraigada, pero hicimos la campaña en 45 días. Dime qué formación ha logrado 20.000 votos en una campaña en 45 días. Ni los grandes partidos que han surgido en los últimos años lo han hecho. Hemos aprendido que vamos a empezar ya porque es muy importante llegar a la sociedad", recalcó.

"Dime qué formación ha conseguido 20.000 votos en 45 días de campaña" Beatriz Martín - Senadora de Teruel Existe

La portavoz oscense, Raquel Marco, señaló que el objetivo es "trasladar el proyecto de Teruel Existe al resto de la comunidad. Hay pueblos que requieren de una respuesta urgente y si en ocho años no damos soluciones claras, desaparecerán", manifestó, en una entrevista de los tres portavoces a EL PERIÓDICO.

Para Paco Juárez, que ya fue portavoz del movimiento ciudadano de Teruel Existe durante seis años, el paso a la política es algo que nunca se había planteado.

"Jamás habría participado en un partido político. Pero esto no es solo un partido; es un movimiento social que no tiene color (político) y que busca soluciones efectivas. Incluso después de haber estado en la Moncloa aportando soluciones, vemos que no se llevan a efecto", expresó.

"Llevamos 40 años de promesas incumplidas"

En el año que resta hasta las elecciones, deberán confrontar sus argumentos con los del resto de partidos, que llevan décadas defendiendo la lucha contra la despoblación.

El presidente aragonés, Javier Lambán, les recordó esta semana que lo que Aragón Existe defiende «lleva el PSOE haciéndolo 40 años».

Juárez no dudó: "Lo que hay que contestarle al señor Lambán es muy fácil: son 40 años de promesas incumplidas". Y enumeró: "La vicepresidenta del Gobierno de Zapatero dijo que en 2010 estaría la autovía Zaragoza-Alcañiz. ¿Dónde está? Después dijo que la conexión de Teruel con Madrid sería por el Camínreal Calatayud. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Corredor Cantábrico-Mediterráneo? Eso son 40 años de promesas incumplidas. Lo que queremos son hechos", reclamó.

"Seguramente se han tomado medidas", concedió Martín, "pero no han sido suficientes, así que vamos a probar otra opción". "Por eso estamos aquí. Quizá hubiéramos preferido no estar aquí porque las cosas hubieran funcionado ya", añadió Marco.

La transversalidad, ideología y consensos

También en su trayectoria política Teruel Existe ha recibido críticas por su ensayada ambigüedad ideológica.

Al preguntar a los portavoces por dónde se posicionan, si a izquierda o a derecha, o si prefieren mayor o menor inversión en el Estado del bienestar, responden que "buscan el consenso".

¿En torno a qué?, repreguntamos. "En el Congreso, para una propuesta del bloque de izquierdas, pedimos que la apruebe alguien de derechas, y si ellos la apoyan, luego ya la apoyamos. Y primero claro buscamos que la base del movimiento ciudadano apoye la propuesta. Si no hay consenso, nos abstendremos", explicó Martín. Ya lo hicieron con la ley de la eutanasia.

"Cada uno puede tener su ideología propia, pero la hemos dejado de lado", añade. "Lo óptimo es sacar los mejor de las dos vertientes; no queremos dejar a nadie atrás", añade Marco. "¿Recordáis a Julio Anguita, que decía: programa, programa, programa...? Tenemos unos objetivos muy claros, resumió Juárez.

La precampaña ha comenzado, y Aragón Existe ya siembra. En un año se verá la cosecha.