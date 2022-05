La presencia de la mujer en las empresas del sector energético está creciendo, pero todavía está lejos de la igualdad real. Si echamos la vista atrás, es cierto que se han logrado grandes avances, ya que nadie imagina hace 30 años a una mujer realizando una instalación eléctrica en una vivienda o asesorando sobre eficiencia energética. Y es que, poco a poco, se están borrando determinados estereotipos como que es una profesión “de hombres”.

En Feníe Energía, la compañía de los instaladores, somos conscientes de que todavía queda mucho camino por recorrer para potenciar la presencia de la mujer en el sector y por ello ponemos en práctica todo tipo de acciones que puedan atraerlas como agentes energéticos. La diversidad es un factor clave en la empresa, ya que tanto hombres como mujeres, independientemente de su género, tienen unas cualidades diferentes y aportan al equipo. De hecho, en Feníe Energía, somos aproximadamente un 50-50%. Sin embargo, entre nuestra red de más de 2.500 agentes energéticos, tan sólo el 10% son mujeres, un porcentaje que sin duda desearíamos que fuera superior.

Tras hacer un análisis profundo del sector, en el que menos del 30% de la fuerza de trabajo en España corresponde a mujeres, hemos detectado varias claves sobre las que trabajar para que, en un futuro próximo, este porcentaje se pueda igualar y equiparar con el de otros sectores.

Tres claves

La primera, y una de las más importantes, es la visibilidad del papel de la mujer en la empresa. A pesar de que los estereotipos vayan quedando en el olvido, todavía quedan rémoras, ya que las normas culturales y sociales tradicionales todavía influyen en las empresas. Por ello es clave que aparezcan iniciativas que impulsen la visibilidad de su trabajo y para ello deben jugar un papel importante tanto las empresas, como los medios de comunicación en su responsabilidad social.

Desde la Fundación Feníe Energía queremos contribuir al fomento de la vocación femenina y que las mujeres tengan un papel protagonista en la transición energética. Por este motivo nos hemos propuesto visibilizar a nuestras agentes energéticas, dando a conocer sus historias en nuestro blog y entre los centros de formación, con el objetivo de influir entre las jóvenes: mujeres con diferentes perfiles profesionales y académicos que han visto en este sector un lugar donde desarrollarse y crecer.

La segunda de las claves estaría en la formación, ya que uno de los grandes retos es atraer el talento femenino a un sector donde sus éxitos, en línea con la visibilidad, están poco reconocidos. A nuestro favor está que realmente no existen barreras para la incorporación de la mujer, como así lo asegura nuestra red de agentes energéticos. Es probablemente el desconocimiento de la profesión lo que hace que sean pocas las jóvenes que opten por estos estudios. Concretamente, en las familias de electricidad y electrónica la presencia femenina es menor al 5%.

Esto nos lleva a la tercera clave, que es potenciar los referentes femeninos que animen a la mujer a iniciar su camino laboral en el sector de la energía. El empoderamiento femenino es uno de los grandes logros de este siglo y como tal, debería ser un hecho noticiable casi cada día. Son muchas las mujeres que en el sector de la energía están en puestos directivos, que son empresarias, que lideran proyectos y que han cosechado grandes éxitos. En Feníe Energía, el 54% de nuestra directiva está conformada por mujeres y este dato ha salido de forma natural, no forzada, algo que nos llena de orgullo y así tratamos de transmitirlo cada vez que tenemos oportunidad. Que las nuevas generaciones tengan referentes y apoyo es un factor clave para el impulso de la mujer en el entorno laboral.

Sector en crecimiento

Por último, el sector energético es un sector en crecimiento que en los próximos años incrementará su oferta de empleo. Un mercado laboral que demandará una amplia variedad de perfiles y en el que la mujer no se puede quedar atrás. De hecho, es uno de los sectores en los que encuentran más empleo y mejor salario, según concluye el último estudio del Observatorio de la Formación Profesional CaixaBank Dualiza, y en el que existen políticas de conciliación, medidas de apoyo a las familias y planes de diversidad.

En conclusión, el papel de las empresas, los medios de comunicación y las instituciones formativas será muy relevante en los próximos años para impulsar la presencia femenina en el sector de la energía. La responsabilidad social es importante y en Feníe Energía tenemos claro que no solo se trata de un reto interno, si no que todos los actores de la sociedad deben remar en la misma dirección, que no es otra que conseguir la igualdad plena.