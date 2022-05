El popular DJ radiofónico ha impuesto este sábado sus manos en el Paseo de las Estrellas de la Denominación de Origen Cariñena y es ya el decimocuarto personaje destacado que tiene su hoja de vid de cemento en esta iniciativa puesta en marcha en 2014, junto a otros nombres famosos como David Trueba, Elvira Lindo, José Ramón de la Morena o Santiago Segura.

Fernandisco ha destacado que “los Vinos de las Piedras llevan ya años con muchísima fuerza en el panorama nacional porque vienen acompañados por un cuidado esmerado de la producción, como ocurre también en la restauración aragonesa”.

El carismático locutor ha visitado en primer lugar el Museo del Vino y la sede del Consejo Regulador, donde ha firmado en el Libro de Oro de la Denominación. A las 12 horas del mediodía ha impuesto sus manos en una placa de cemento en forma de hoja de vid.

¿Qué siente al formar parte de las personas que han plasmado sus manos en el Paseo de las Estrellas de la Denominación de Origen Cariñena?

Como no puede ser de otra manera, es para mí un honor. Cuando mi compañero y brother del alma Tony Miranda me habló con tanto cariño de esta propuesta de la Denominación Cariñena, no pude abstraerme a la seducción de estar en un sitio tan especial, donde hay mucha gente buena: directores de cine, escritores, actores… Y la radio creo que también es un medio que merece el mismo sitio y que es importante que esté dentro de este Paseo de las Estrellas de la Denominación de Origen Cariñena. Para mí, añadir mi nombre es un auténtico placer, de ese tipo de cosas que no se olvidan nunca.

¿Qué le parece esta iniciativa, que emula el paseo de la fama hollywoodiense y se ha convertido ya en un importante reclamo turístico?

Yo soy muy americano en la forma de comunicar, así que me gusta todo lo que tenga que ver con por el paseo hollywoodiense. Pero es que aquí también tenemos cosas muy buenas y Cariñena es un nombre que tiene mucho poderío y mucha energía. Quienes nos dedicamos a la comunicación, tenemos que ser conscientes de ese tipo de cosas, de que hay nombres que no tienen energía y otros que sí, como el Paseo de las Estrellas de Cariñena. ¡Para decirlo se te tiene que llenar la boca! Y si los americanos tienen uno, por qué no lo vamos a tener aquí.

¿Le gusta la cultura del vino?

Yo he descubierto la cultura del vino tarde, pero ahora soy muy fan. De joven no bebía vino, pero te vas haciendo más mayor y un día saboreas una copa y te vas haciendo. Así que cuando me brindaron la posibilidad de tener una selección de la Denominación de Origen Cariñena, me hizo mucha ilusión, porque creo que hay cosas que se saborean todavía mejor cuando estás unido emocionalmente con ellas. ¡Espero que a partir de ahora, Cariñena y yo seamos simbiosis pura de emociones!

¿Qué opinión le merecen los vinos de la Denominación Cariñena y su famoso lema “El Vino de las Piedras”?

Los vinos de Cariñena tienen mucho que decir y llevan ya años con muchísima fuerza en el panorama nacional porque vienen acompañados por un cuidado esmerado de la producción, es patente en la Denominación de Origen y en toda la restauración aragonesa. En la filosofía de El Vino de las Piedras se percibe claramente el concepto del tiempo, según lo definió el escritor francés Henri Bergson, Premio Nobel de Literatura en el año 27, como un impulso vital que cose todo el universo. Y la Denominación de Origen Protegida Cariñena tiene eso. Es capaz de paralizar el tiempo para mimar los vinos, darles todo el cariño y hacerlos despacio para que la gente disfrute de su cultura y de su esencia; creo que ahí está la clave de todo. Y yo además les pondría una banda sonora de Héroes del Silencio, que siempre queda bien.

Durante su estancia en Cariñena también ha inaugurado con una 'masterclass' el curso 'La radio y sus protagonistas' organizado por la Universidad Popular de Cariñena. Usted que tiene décadas de experiencia y ha marcado toda una forma de hacer radio en España, ¿qué opina del actual momento de la radio musical y la convivencia con las nuevas aplicaciones o los podcast?

La radio siempre ocupa un espacio fantástico en la comunicación con la gente. Ahora, para mí y mi compañero Tony Miranda, Bom Radio4G es una forma diferente de hacer radio, generalista en algunos momentos y también con música. Hace que podamos seguir pintando el mismo cuadro de manera distinta porque no podemos olvidar que la radio ahora es diferente y la gente, sobre todo, quiere pasárselo bien, entretenerse y huir de todo el malestar que provoca el comportamiento del mundo. En cuanto a la radio musical y las plataformas, todo tiene su sitio. El reto para la radio es comunicar muchísimo y poner muy buenas canciones para conectar con la gente emocionalmente, que ahora es más difícil porque antes la música era un contenido quizá un poco más cultural que ahora. Creo que la gente tiene que tener en cuenta la música de su tiempo, aunque yo soy muy ochentero y muy noventero. Pero las plataformas tienen que coexistir con las radio musicales, como Bom Radio4G radio, que hace que la gente se lo pase bien y olvide cómo las cosas a veces se tuercen.