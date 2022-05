Azcón responde a Lambán sobre los Juegos: "Intenta enturbiar con acusaciones que no tienen que ver con la realidad"

Como si de un partido de tenis se tratara, el cruce de declaraciones entre el PSOE y el PP autonómico es constante estos días. Esta ocasión el asunto que ha enfrentado a ambos partidos han sido los Juegos Olímpicos, después de que el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, haya dicho que los populares se han convertido en un "aliado involuntario" de la Generalitat.

Ante estas acusaciones, el alcalde de Zaragoza y presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, no ha dudado en comparecer ante los medios para responder al mandatario socialista. Y el regidor conservador ha atacado a Lambán diciendo que el que usa políticamente el asunto de los Juegos es él, puesto que así evita hablar "de las listas de espera" en la sanidad pública.

"De lo que hoy tendría que hablar el presidente de Aragón es de las listas de espera, ese es el problema", ha insistido Azcón, que ha afirmado que Lambán no quiere hablar de la situación en la sanidad pública e "intenta enturbiar" la situación política "con unas acusaciones que poco tienen que ver con la realidad".

Pido a @pparagon que deje de utilizar los #Juegos2030 para hacer oposición al @GobAragon y, al igual que el resto de los partidos aragoneses, rechace la última propuesta del COE, que condena a #Aragon a simple comparsa.Hasta ahora @pparagon no la ha rechazado y eso es preocupante pic.twitter.com/12ujOinvFB — Javier Lambán (@JLambanM) 9 de mayo de 2022

"¿Alguien puede creer que el Gobierno de Aragón y la Generalitat son incapaces de ponerse de acuerdo en un proyecto tan importante como son los Juegos Olímpicos por culpa del Partido Popular? Lo que tienen que hacer es mirarse al ombligo y ver lo que está pasando con las relaciones entre el PSOE y los independentistas", ha dicho Azcón, que considera que el problema está en la dependencia que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez con los votos de los partidos independentistas catalanes en el Congreso de los Diputados.

Así, el líder de los populares aragoneses ha acusado a Lambán de usar el tema de los Juegos como una cortina de humo, un ventilador "con el que enturbiar un debate que nos beneficia muy poco". Sobre la postura de su partido, Azcón ha asegurado que la candidatura olímpica tiene que sustentarse en "la estricta igualdad" entre ambos territorios.

Las palabras de Azcón han servido para responder a las declaraciones que previamente ha hecho esta misma mañana el presidente Lambán. "Sorprendentemente, el PP ha decidido convertir el tema de los Juegos en un tema de oposición, de confrontación con el Gobierno, en vez de alinearse con Aragón y poner el objetivo de su crítica en la Generalitat. El PP está atacando al Gobierno de Aragón y silenciando la actitud de la Generalitat. Se está convirtiendo en un aliado involuntario del propio 'Govern' en Aragón", ha manifestado el presidente autonómico.

Lambán ha reprochado también al partido conservador que no se haya pronunciado desde que se conoció la última propuesta del COE. "Sería deseable que se posicionara y no se equivocara de enemigo. El adversario es la Generalitat, que está planteando una propuesta absolutamente injusta que el Gobierno de Aragón no puede aceptar. Le pido al PP que defienda el interés de Aragón y no convierta los Juegos en un asunto de desgaste. Sería bueno que rectificara"