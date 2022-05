Más de 11.000 aragoneses optan a 658 plazas de maestro

Un total de 11.020 aragoneses se presentarán a la oposición que tendrá lugar el 18 de junio en las tres provincias aragonesas, por la que optarán a un total de 658 plazas. El portal del Gobierno de Aragón ha publicado este lunes las listas definitivas de admitidos a la oposición y de excluidos.

De las 658 plazas, que corresponden a las tasas de reposición, 578 son de acceso libre, y del resto, 55 están reservadas para discapacitados, 6 para víctimas de terrorismo, 6 para transexuales y 13 para víctimas de violencia de género. En Huesca tendrán lugar las pruebas de Filología francesa, Educación física y Audición y Lenguaje; en Teruel, Filología inglesa, Música y Pedagogía terapéutica. Y en Zaragoza, las más numerosas, las de Educación Infantil y Primaria.

En cuanto a las especialidades, para Infantil se ofertan 180 plazas (157 libres y 23 reservadas) y se han presentado 2.877 personas (2.834 libres y 43 para las reservadas). En Primaria, hay 145 nuevos puestos y se han apuntado un total de 2.821 personas. Para Inglés hay 130 plazas y casi 1.350 opositores; para Música, 42 plazas y 438 opositores; para Pedagogía terapéutica, 54 puestos y más de 1.300 solicitantes; para Audición y lenguaje, 28 plazas para casi 700 aspirantes; para Francés, 20 puestos y casi 250 opositores; y para Educación Física, 59 puestos y casi 1.300 aragoneses que se han apuntado al examen.

Cuando se dio a conocer la oferta de vacantes, Educación confirmó a los sindicatos que estas oposiciones se regirán por el decreto 276, a diferencia de las anteriores en el que había sido modificado. Esto significa un cambio en el número temas a elegir en las especialidades con no más de 25 temas (dos en lugar de 3); y también afecta a la puntación por experiencia docente (el máximo de años computables es 5 y no 10 como hasta ahora). El sindicato CGT consideró entonces esto un “prejuicio para las personas que tienen más experiencia docente”, ya que hasta ahora “contaba más”; y critican “la premura en convocar las oposiciones” para evitar el ‘icetazo’, con el que se pretende reducir la temporalidad de los interinos, por el que los empleados públicos temporales que llevan más de diez años con plaza que no ha sido convocada accederá al puesto sin oposición.

Publicadas las listas definitivas de Infantil y Primaria El portal de Educación del Gobierno de Aragón ha publicado las listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos tanto del 2º ciclo de Educación Infantil como de Primaria.

Otro de los cambios, es que se eliminan las preguntas cortas ya que en las últimas pruebas “habían derivado en cuestiones cortas sobre legislación”, así que se reduce a preguntas largas y práctica. En el resultado se valorará el 66% de la oposición y el 33% de la fase de concurso.