Cataluña pide al COE que estudie su opción en solitario si no hay acuerdo con Aragón

La postura de la Generalitat ha empezado a virar en las últimas horas. Si bien durante semanas la respuesta que daba ante la posibilidad de presentar una candidatura en solitario a los Juegos Olímpicos era de espera (no pasar pantalla y aguardar a un acuerdo con Aragón para ir de la mano), la posición ha cambiado ante la cercanía del 20 de mayo, fecha tope que marcó el presidente del COE, Alejandro Blanco, para firmar un pacto.

Si no hay proyecto conjunto, que sea en solitario. Mientras tanto, el presidente aragonés ha mostrado este miércoles una postura más conciliadora: “Lo que hay que intentar es bajar la pelota al suelo, tratar de debatir con sensatez. Y cuanta más sensatez se le imprima, mejor”

La Federación Catalana de Deportes de Invierno (FCEH), que ya dio el pistoletazo de salida a la campaña por el 'sí' al referéndum, ha sido también el abanderado de una candidatura en solitario si sigue el bloque con Aragón. "Pedimos valentía al 'Govern': que presente una candidatura de Cataluña al 2030 y que el COE sea valiente y coherente".

"Si el otro socio ha cambiado o ha querido buscar algo diferente, nosotros no estamos de acuerdo", ha comentado David Samper, que ocupa la presidencia de la FCEH de forma temporal mientras Mònica Bosch es la coordinadora de la candidatura Barcelona-Pirineus 2030.

"Entendemos que el acuerdo con Aragón es bueno, pero si Aragón sigue así pedimos al COE que, antes de perder los Juegos, agote las posibilidades y estudie este que plantea la FCEH", han comentado a esta diario fuentes de la Generalitat.

El martes Alejandro Blanco había señalado que si no hay acuerdo, no habrá candidatura. "La candidatura será presentada por el COE y firmada por los dos presidentes autonómicos y por el Gobierno de España. Si no es así, lo dejamos y nos pondremos a pensar en otra cosa, en 2034 o en cuando sea".

"Ir contra Cataluña vende"

"No tiene ningún sentido, ir contra Cataluña vende", ha dicho el presidente de la FCEH, que ha afirmado que "al señor Lambán le debe mover esto, porque técnicamente no hay argumentos".

"Esto no va contra Aragón, pero Cataluña no se ha presentado nunca y ahora nos toca", ha asegurado después de dejar el recuerdo de que Jaca se postuló sin éxito en cuatro ocasiones (1998, 2002, 2010 y 2014).

Franco, Blanco y Vilagrà, en la sede del COE de Madrid el día que dejaron la silla de Aragón vacía.

El COI ya empezó a finales del mes pasado en Salt Lake City (EEUU) las visitas a las aspirantes y la semana pasada se trasladó también a Vancouver (Canadá). Además de las dos propuestas americanas, Sapporo (Japón) se postula como una de las firmes rivales. La cordillera pirenaica cuenta con la ventaja de no haber organizado nunca unos Juegos de invierno. Pero todo el ruido, no solo por los encontronazos con Aragón sino por el rechazo de parte del territorio, no ayudan precisamente. Thomas Bach, presidente del COI, tiene previsto visitar las estaciones españolas el 1 de junio, por lo que la incógnita debe despejarse antes.

El presidente de Aragón ha asegurado que desde su Ejecutivo no van a parar de trabajar para tratar de conseguir un acuerdo "en pie de igualdad” y ha subrayado su disposición a suscribir un acuerdo “siempre en pie de igualdad en cuanto a calidad y cantidad de las pruebas”.

Lambán ha afirmado que su interlocución con el Gobierno de España en este asunto “a todos los niveles” es “permanente, continuada y discreta”.