La entrega de los premios Atades ha servido esta tarde para trasladar a la sociedad un mensaje de unidad, que no es otro que el de la lucha por conseguir la inclusión real de las personas con discapacidad mental. El presidente de Atades, Jesús Soto, ha señalado que “conseguir la igualdad de las personas con capacidades diversas es cosa de todos”. “La inclusión, la solidaridad, la justicia social, debemos conseguirlas entre todos, cada uno desde nuestra propia diversidad”, ha manifestado. Los premios Atades reconocen anualmente las actividades y proyectos a favor de una sociedad que integran plenamente a personas con discapacidad intelectual. El ámbito de los premios está dirigido a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con nacionalidad española y que desarrollen su actividad en España. Este año, además coinciden con el 60 aniversario de la entidad.

En esta XIII edición, los premios han reconocido la labor de la Asociación Talismán en la categoría de Mejor proyecto o programa que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. El proyecto Ciencia con capacidad, presentado por la asociación Talismán, con sede en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), promueve la inclusión social y laboral de personas adultas con discapacidad intelectual. Ciencia con capacidad se imparte desde 2021 y trabaja para mejorar la formación de horticultura con dos importantes complementos transversales: talleres científicos (no solo de ciencia espacial) y medioambientales/economía circular, y talleres TIC. Talismán es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2009 por un conjunto de familias residentes en la comarca rural comprendida en la conjunción de las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, para la promoción y defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, sus familias. En este caso, el premio consta de 3.000 euros, una escultura conmemorativa del artista aragonés Florencio de Pedro y un diploma acreditativo.

En la categoría Premio al proyecto de imagen o comunicación que dé proyección a las personas con discapacidad intelectual y sus actividades, se ha reconocido a la Fundación Cadete por su trabajo Café cadete, una sección en redes sociales presentada por @nacho_el_guay, un chico de 21 años con parálisis cerebral, que pretende dar voz al colectivo infancia/discapacidad, y sensibilizar sobre la importancia de la integración social. Con un tono desenfadado, un toque de humor, y mucho realismo, Nacho acerca todos los jueves a Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn temas de actualidad, opiniones y entrevistas a rostros conocidos. Esta entidad centra sus esfuerzos en facilitar el acceso a tratamientos de rehabilitación y atención temprana, que permitan favorecer al máximo sus posibilidades de mejora, autonomía y socialización como se refleja en el trabajo premiado. En este caso, el premio consiste en una escultura del artista Florencio de Pedro y un diploma acreditativo.

61 candidaturas

A los premios Atades se han presentado un total de 61 candidaturas (53 a mejor proyecto o programa y 8 a la categoría de imagen), todas ellas con “una calidad excelente y un interés excepcional, centrado en dar visibilidad a la diversidad”, según se ha destacado en esta entrega de premios.

El evento de entrega de los XIII Premios ATADES se ha desarrollado en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento autónomo, con la presencia y participación del presidente de las Cortes, Javier Sada; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

Durante los Premios, el presidente de la Cortes de Aragón, Javier Sada, ha indicado que “la mejor metáfora del 60º aniversario de Atades es que lejos de quedarse en la nostalgia de aquellos comienzos difíciles y en el enorme camino recorrido, lo proyecta al futuro con el que ahora mismo es su buque insignia, el colegio que da acogida a las nuevas generaciones de la familia Atades”.

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha querido “agradecer especialmente el compromiso y el trabajo llevado a cabo por la asociación durante la pandemia, y su apuesta por la innovación y la transformación de sus centros, siempre con una actitud positiva de cara al futuro”.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, también ha elogiado la labor de Atades y la de su presidente. De la entidad ha resaltado que “hoy tiene que ser un día para reconocer y agradecer el trabajo realizado y elogiar la dedicación de todas las personas que forman parte de la entidad”. A lo que ha añadido que “quien mejor representa a todas ellas y quien mejor encarna su espíritu es Jesús Soto quien deja la presidencia con una hoja de servicios que todos debemos reconocer y aplaudir”.

“Mi vida con discapacidad”

De forma significativa, y con motivo del 60 aniversario de ATADES, durante este evento institucional, ha intervenido Carmen Torres Limorte persona con discapacidad intelectual, la octava de una fratría de 9 hermanos, cuya vida ha transcurrido de la mano de Atades. Fue usuaria de taller ocupacional en la Ciudad Residencial Sonsoles, posteriormente trabajadora del Centro Especial de Empleo Oliver, más de 20 años, y finalmente, ya jubilada, ha vuelto al taller ocupacional de Santo Ángel. Actualmente participa en el taller de cerámica, elaborando los productos de AlmaAtades. Carmen ha destacado que “han sido muchos años de andadura, en los que tanto Atades como yo hemos ido cambiando. Creo que yo he cambiado al estar en esta organización, me he ido volviendo más abierta, igual que la organización, donde cada día son mayores los servicios que nos prestan”.

En este sentido, ha indicado que “cree” que la asociación "me ha aportado confianza en mí misma, he tenido la posibilidad de desarrollarme y sentirme útil, he ampliado mi red de relaciones y mi vida”. A lo que ha añadido que “mi vida se ha hecho más rica, y se han despertado en mí nuevos intereses, como los derechos de las personas con discapacidad, y en particular los derechos de la mujer con discapacidad intelectual. Por ello he sido autogestora varios años, antes del covid”.

En representación de todas las personas con capacidades diversas que forman parte de Atades, ha subrayado que “espero y deseo que la asociación y todos ustedes sigan trabajando por el desarrollo de nuestros derechos, los derechos de las personas con discapacidad intelectual”.

El presidente de ATADES, Jesús Soto, ha completado las intervenciones institucionales con un reconocimiento específico a los presidentes que le precedieron en el cargo durante los 60 años de historia de la entidad. Durante este periodo, ha modificado su denominación -pasó de utilizar la palabra “subnormales” a personas con discapacidad intelectual, y a evolucionar su propia denominación- pero no las siglas “como tampoco los valores y principios que nos impulsan, plenamente vigentes, a favor de la inclusión y con las personas en el centro de todas nuestras actuaciones.

Atades, con su aniversario, impulsa las “60.000 razones” de futuro para seguir trabajando por la inclusión, donde “la labor de la Asociación ha ido creciendo, adaptándose, implantándose y haciéndose imprescindible, y la sociedad ha crecido en su capacidad de visibilizar y comprender la diversidad, y ha entendido la necesidad de entidades como la nuestra”.