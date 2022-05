«Un gran paso adelante para fomentar la igualdad». Es la síntesis que la directora del Instituto Aragonés de la mujer, María Goikoetxea, hace del borrador de la nueva ley del aborto.

Aunque la directora asegura que, de momento, lo único que se conoce es el borrador y que habrá que esperar a saber la totalidad de la ley para hacer las primeras valoraciones, reconoce que lo que han ido conociendo «nos suena bien, son medidas que van a suponer un importante avance en derechos para las mujeres y eso contribuye a una sociedad más justa y democrática».

Respecto a algunos de los puntos más conflictivos del borrador como la baja de tres días en caso de dolor menstrual incapacitante, Goikoetxea afirma que se trata de «una forma de visibilizar un problema que afecta a muchas mujeres y que hasta ahora no se trataba». «El objetivo es evidenciar que la salud sexual ha estado hasta ahora muy limitada y que apenas se ha tratado y es momento de sacarla a la luz y ponerle solución», sentencia la directora del IAM.

Las empresarias, sin embargo, tienen una opinión muy diferente. La reciente nueva presidenta de Cepyme, María Jesús Lorente, tiene claro que esta medida «nos hace un flaco favor como mujeres», señala, después de afirmar que habla tanto como Cepyme como mujer. Y es que asevera que en estos momentos cuando a una mujer le duele algo «se queda en casa y no pasa nada», ya que la sustituye una compañera o recupera las horas y si es incapacitante «pide la baja». Esto pasa con cualquier dolor o enfermedad. Por eso, señala que la medida «estigmatiza a las mujeres».

Cree, además, que «las cosas no están para que cualquier persona se quede cinco días en casa» y pone de manifiesto, asimismo que a las mujeres «nos está costando mucho posicionarnos y que se nos trate con igualdad», por lo que dice no sentirse identificada. «Hace flaco favor a las mujeres», insiste. También repite que cuando uno se encuentra mal «le cambian el turno» pero Lorente piensa en «mis compañeros que tienen cefaleas, alergias o gastroenteritis y también lo pasan muy mal». Además, se pregunta cómo se mide el dolor e insiste en que «se está trabajando mucho en visibilizar el talento de las mujeres» y en que «entren en el mundo laboral de pleno derecho» y esto no se potenciaría en el caso de «tener baja tres días cada mes».

Este diario preguntó también a la asociación de directivas de Aragón, quien respondió que su objetivo es «la igualdad de oportunidades en la dirección» por lo que el tema «no tiene que ver con nuestros objetivos».

Respecto a otros temas conflictivos como el cambio en la edad mínima para abortar sin consentimiento paterno el IAM vuelve a posicionarse a favor, «El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Desde el IAM estamos firmemente comprometidos con el blindaje de este derecho y esta reforma va a garantizar, además, que el acceso a ese derecho sea una realidad en la Sanidad pública, sin que ninguna mujer tenga que desplazarse cientos de kilómetros para ejercerlo», concluye Goikoetxea.