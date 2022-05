La ley del aborto: un debate muy dispar

El borrador de la nueva ley del aborto ha llevado a las calles una gran variedad de temas que hasta el momento eran para muchos desconocidos y ahora se cuelan en tertulias y conversaciones de terraza.

La variedad de opiniones es tan amplia como la cantidad de puntos que se incluyen en una nueva ley. Es por ello que casi resulta complicado encontrar posturas que respalden todos y cada uno de los aspectos de la ley. La mayoría de las zaragozanas difieren o aseguran no estar totalmente familiarizadas con la aplicación de alguno de los postulados de la norma.

Es el caso de Marta, de 23 años, que aseguraba no estar de todo de acuerdo con permitir a las jóvenes de 16 años abortar sin consentimiento paterno. «No creo que sean conscientes de lo que puede suponer a nivel de hormonas por ejemplo, creo que habría que trabajar en fomentar la concienciación en los institutos para que si alguna vez tienen ese problema sepan que pueden recurrir a sus padres», explicaba. Por el contrario la madurez es para otras la cuestión determinante, «¿no eres madura para tomar la decisión de abortar pero sí eres madura para tener un hijo?», se cuestiona Ángela, también con 23.

Las hay que no son tan comprensivas. Maribel, con 52, asegura que «aborto es sinónimo de asesinato» y que por tanto no debería estar permitido en ningún caso. Las únicas ocasiones que la mujer salva son las que provengan de una circunstancia traumática, «una violación o si el bebé no va a poder sobrevivir».

Respecto a la bajas, la disparidad continuó. «Yo misma he tenido muchos dolores y muchos problemas con la regla y tener que trabajar con dolores no es cómodo para nadie, esos tres días, obviamente de forma puntual, me vendrían genial», aseguraba Marta. «Si fueran los hombres los que sufren el dolor que sufro yo todos los meses esta ley existiría pero desde hace 15 años como mínimo», sentenciaba la joven.

Por el contrario, Sonia y Nuria, de 31 y 32 años, respectivamente, coinciden en que es una exageración, «no creo que nadie llegue a sentir un dolor incapacitante por la regla, te tomas una pastilla como todas y a funcionar», comentan las amigas.

Incluso las hay que se toman la mera posibilidad como un insulto. Maribel aseguraba que «nos hace parecer débiles», que es una medida «discriminatoría para las mujeres». «También el dolor de cabeza o el de espalda pueden llegar a ser incapacitantes y no veo a nadie protestando para que lo apruebe una ley», cuestionaba la mujer ayer en el centro de Zaragoza.

El único punto en el que finalmente todo el mundo parece coincidir es en la rebaja del IVA para los productos de higiene femenina. Todas las mujeres que oyeron la pregunta recibieron la noticia con gran alegría. «Son demasiado caros», «ojalá llegue de verdad» y «es que ya me dirás tu a quién le parece normal pagar incluso más de 5 euros por una caja de tampones», fueron ayer las frases que sentenciaron el debate que incluso antes de llegar al Congreso, ya se ha establecido en las calles. H