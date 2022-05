José Luis Soro: "No aspiro a ganar las elecciones, pero sí a que CHA sea determinante"

¿Qué propondrá como cabeza de lista de CHA para lograr el voto del codiciado votante de izquierdas en 2023?

No tenemos que prometer nada nuevo ni comprometernos a nada diferente que seguir siendo lo que hemos sido en las últimas cuatro décadas. El valor principal de CHA es nuestra trayectoria intachable desde el año 86, de coherencia, de defensa radical de la justicia social y el autogobierno, y ahora, pondremos en valor nuestra actividad de Gobierno en los últimos siete años. Tenemos grandes proyectos todavía por culminar. En estos tiempos de convulsión política es muy importante que la gente sepa lo que vota y para qué sirve votar a esa opción.

¿Va el mensaje por opciones como Aragón Existe, que se definen por su indefinición ideológica?

Creo que no existe el centro político; es una forma de no definirse para intentar pescar votos en todos los caladeros. Siempre he pensado que hay ideología y que la transversalidad es una careta para no mostrar tu verdadera cara.

¿Definirse como izquierda aragonesista es su baza?

Lo que no vamos a hacer es transformarnos en lo que no somos. Con la aparición de partidos muy potentes en su momento, como Podemos, con el que nos disputábamos el electorado, lo que hicimos fue una apuesta de orgullo chuntero (sic). No nos escondimos detrás de las siglas de otros. Hay partidos que aspiran a ganar las elecciones y tienen la obsesión del sorpasso. Yo no aspiro a ganar las elecciones. Soy consciente de que una opción como CHA no va a tener el 51% de los votos, y no pasa nada. Pero estoy seguro de que en 2023 recuperaremos nuestro espacio.

¿Cómo ve el aragonesismo en la calle?

Previamente a esto, el hecho de no ser una opción mayoritaria en términos aritméticos no significa que seas irrelevante. Yo aspiro a que en las elecciones de 2023 CHA siga siendo determinante. Lo fue en 2015 y 2019 y estoy seguro de que lo seremos para conformar un nuevo Gobierno en 2023. Se trata de que podamos condicionar las políticas públicas, no imponiendo nuestra visión, sino construyendo desde la suma. Como hombre de izquierdas creo firmemente en el pluralismo. Sobre el aragonesismo, nunca había habido un Gobierno tan aragonesista. No es una cuestión de himnos y banderas; es una cuestión social. Supone comprender que el autogobierno es la mejor herramienta para garantizar el Estado del bienestar. Y estamos en un momento en el que el autogobierno está en claro riesgo por las opciones políticas de ultraderecha.

Relacionadas Soro será el cabeza de lista de CHA en las autonómicas con el reto de crecer en diputados