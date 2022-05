Pero la medida ha sido recibida de muy distinta forma por los protagonistas. Por un lado, los constructores están convencidos de que la medida, tomada como respuesta a la mayor subida de precios de los materiales desde los años 70 del pasado siglo, hará que muchos ayuntamientos se echen para atrás y provoque una masiva paralización de las obras.

Por otro lado, los ayuntamientos, con excepción de algunos de ciudades de tamaño grande y mediano, ven que el encarecimiento de los materiales, con una media del 20%, puede hacer imposible que se emprendan o terminen obras fundamentales para sus vecinos. «Nosotros no tenemos recursos para asumir los sobrecostes», reconoce Justo Cortés, alcalde de Villastar, un pueblo turolense de medio millar de habitantes al sur de la capital provincial.

«Nos vamos a adherir al decreto porque la subida del precio de los materiales ha creado un precio insostenible», añade. «El desajuste presupuestario hace que haya que adherirse al decreto, pues de otra forma no se ejecutarán las obras», afirma. Con todo, el regidor sostiene que no se renunciará a ninguno de los proyectos en que anda embarcada la cuarta ciudad de la comunidad aragonesa. «No creo que, al final, se quede en el aire ninguna de las obras previstas, pues intentaremos apretarnos el cinturón para que salgan adelante», asegura Aranda.

La ciudad de Calatayud se encuentran con el problema de que la mayoría de las obras que se han planteado se solicitaron a la Diputación Provincial de Zaragoza hace un año y medio o cerca de dos, como es el caso del Plan Plus. En el periodo que va de la tramitación administrativa a la realización de los proyectos los precios se han disparado, lo que ha llevado a que «algunas obras queden desiertas y haya que volver a actualizar los precios de mercado», explica el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, del PP .

Calatayud: «Si no nos adherimos, no se ejecutarán las obras»

Luis Zubieta, alcalde de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), señala que existe el riesgo de que el desfase de precios en los materiales de construcción haga que queden desiertas las licitaciones. Por eso, desde su punto de vista, los decretos del Gobierno central y de la DGA constituyen «un paso importante para poder desatascar el problema».

Por eso considera que la solución está en que las corporaciones que puedan «tiren de remanentes», una capacidad que han recuperado tras los años más duros de la crisis económica, en la que se prohibió a los ayuntamientos que hicieran uso de sus reservas. Se trata, con todo, de una forma de actuar que puede durar más o menos tiempo, en función de la coyuntura económica. Además, las localidades con presupuestos cerrados y sin ahorros lo tendrán más difícil para adaptarse a los cambios.

Por todo ello Zubieta reconoce que la situación es complicada. «Habrá ayuntamientos que podrán acogerse al decreto y otros que no podrán hacerlo», indica. Se verán menos perjudicados, apunta, aquellos consistorios que cuentan con remanentes.

Benasque: «Algo hay que hacer para que no pare la obra pública»

El municipio pirenaico de Benasque comprende que «hay que dar una solución» al problema planteado por el incremento de los materiales de construcción. «Si no se hace nada, se va a parar toda la obra pública», subraya Ignacio Abadías, alcalde de la localidad por el PAR.

Benasque, de momento, no se enfrenta al problema de los sobrecostes debido a que las obras se planearon con mucho margen. «Ninguna empresa nos ha planteado todavía el asunto del aumento de costes», manifiesta el regidor, «lo que no quiere decir que no se produzca, porque hay obras en marcha y puede pasar de todo todavía».

La localidad está acondicionando las aceras de algunas calles, señala Abadías, que ve «lógico» recurrir a una herramienta legal que evite que se pare la obra civil que llevan a cabo las administraciones. «Es algo necesario, pues el coste no lo ha determinado ni el adjudicatario ni el adjudicador, por lo que la única solución razonable que cabe es asumir esa subida, pues si no se hace así se paralizará toda la actividad económica», mantiene el primer edil.