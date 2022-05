Felipe Faci: "Si esta propuesta del COE es equilibrada, intercambiamos las pruebas de Cataluña y Aragón"

¿Todavía no han recibido de manera formal la última propuesta del COE?

No ha llegado. Ni tenemos propuesta ni fecha de reunión.

¿Han hablado con el COE o con la Generalitat en los últimos días?

No, no. Nosotros hablamos con Cataluña cuando nos convoca el Comité Olímpico Español. Esto no es una reunión bilateral entre Aragón y Cataluña; es el COE quien tiene que establecer los contactos y los tiempos para presentar él una candidatura contando con Aragón y Cataluña. Nosotros nos acogemos a los contactos que tenemos con el COE, cuando nos cita. A mí me ha llamado el presidente en alguna ocasión.

¿También en los últimos días? El plazo fijado para definir la candidatura es el día 20, el viernes que viene.

Yo he hablado por teléfono con Blanco cuando me presentó la última propuesta, hablamos en varias ocasiones, le trasladé que no veíamos la propuesta y me dijo que me la enviaría. Pero desde ese momento no hemos vuelto a hablar.

¿Ven una mayor implicación del Gobierno central para que la candidatura conjunta salga, pese a las dificultades?

Tengo la certeza de que al Gobierno de España le interesa que salga la candidatura. El Gobierno de España a través del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado y de la presidencia del Consejo Superior de Deportes, me consta que hay interés en que esta candidatura salga adelante. Como lo tenemos Aragón también, y como considero que lo tienen en Cataluña.

Con la reunión de este domingo con los alcaldes y empresarios del Pirineo, ¿quieren reforzar la imagen de unidad de toda la comunidad autónoma para reclamar una propuesta más equilibrada?

Esta reunión no busca trasladar una foto de ningún tipo, es una reunión más de las muchas que se han celebrado para explicar la propuesta del COE y para escuchar al territorio. Y para transmitir sobre todo que seguimos trabajando y que no arrojamos la toalla ni la vamos a arrojar. Para eso es la reunión fundamentalmente.

Esperarán algo mejor que la última que les cedían el freestyle.

Solo nos pasaban una parte del freestyle. De las 24 pruebas, solo nos pasaban dos. Son de halfpipe y apenas concitan 80 participantes de los cerca de 500 de esta disciplina. La propuesta no satisface en nada, ni vertebra el territorio ni la montaña.

¿Ha habido alguna proposición equilibrada?

Solo la que le presentamos nosotros al COE. Aun así, seguimos diciendo que hasta el último día ofreceremos alternativas para que salga la candidatura conjunta. No hemos recibido la notificación del COE. Alejandro Blanco me dijo que iba a mandar una propuesta, pero no ha llegado. Si no lo hacen, desde luego la que me hizo por teléfono no la aceptaremos.

Pero Blanco puso como fecha límite el 20 de mayo porque hay que presentar algo el 1 de junio.

Oficialmente, ni por escrito ni verbalmente tengo notificación de que el 20 de mayo sea la fecha límite. Tampoco sabemos que venga el día 1 el presidente del Comité Olímpico Internacional. Él lo sabrá...

¿Por qué no aceptan la división por sexos del esquí alpino?

No lo sé. En los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina está separado el esquí alpino en masculino y femenino. En Pekín también estuvo separado el alpino por pruebas, igual que en otros anteriores. Entiendo que eso es precisamente lo que sirve para vertebrar.